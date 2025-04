Povestea omului ce a 'renăscut' acum 25 ani. Primul transplant hepatic de succes în România, un manifest pentru sănătate și viață: Am primit a doua șansă 

În anul 2000, România a înregistrat o premieră importantă în domeniul transplantului hepatic, realizându-se 8 intervenții de acest tip. Însă, evoluția acestei proceduri a început mult mai devreme, în 1963, când Thomas Starzl și echipa sa din Denver (Colorado, SUA) au realizat primul transplant hepatic din lume, marcând debutul unei noi ere în tratamentul afecțiunilor hepatice.

În 1967, Starzl a reușit să efectueze primul transplant hepatic cu supraviețuire, iar abia în 1983, în urma unei conferințe de la NIH (National Institute of Health), transplantul hepatic a fost acceptat oficial ca metodă terapeutică. În România, pregătirile pentru transplantul hepatic au început la sfârșitul anilor '80, la Spitalul Fundeni, unitate cu experiență considerabilă în tratarea bolilor hepatice și unde se realizaseră, deja, primele transplanturi renale din țară.

Astăzi, pacienții care au beneficiat de primele transplanturi cu succes, la începutul anilor 2000, pot împărtăși propriile povești de viață. Succesul final a venit pe 15 aprilie 2000, când Gheorghe Penea a fost primul pacient al României care a supraviețuit unui transplant hepatic realizat în țară.

"Un transplant nu înseamnă doar o intervenție medicală dificilă, ci este renașterea unui om"

"Astăzi vă vorbesc nu doar ca o persoană care a primit a doua șansă la viață, dar și ca o voce a speranței și a recunoștinței. Un transplant nu înseamnă doar o intervenție medicală dificilă, ci este renașterea unui om. Pentru mine, transplantul hepatic nu a fost doar o salvare a corpului, ci și o salvare a sufletului. Acum, după 25 de ani, am afirmat cu tărie că am trăit cei mai frumoși ani ai vieții. Înainte de transplant, viața mea era o luptă zilnică cu durerea, cu epuizarea și cu incertitudinea. Oscilam permanent între agonie și speranță. Fiecare zi era o provocare. În fiecare dimineață mă trezeam cu teama că va fi ultima. Când resemnarea luase deja locul nădejdii, s-a produs miracolul. Un om minunat, un medic curajos, un deschizător de drumuri, profesorul doctor Irinel Popescu, părintele transplantului hepatic în România, alături de o echipă dedicată, entuziastă, și un donator anonim, cu toții mi-au oferit șansa de a rămâne lângă dumneavoastră.

Din această echipă nu aș putea să nu-i amintesc și pe profesorul doctor Dan Tulbure, Dumnezeu să-l odihnească, pe profesorul doctor Vlad Brașoveanu, un eminent chirurg, pe doctorul Doina Hrehoreț, medicul nostru curant, pe domnul doctor Victor Zota, coordonatorul programului de transplant, și mulți alții, prea mulți să-i enumăr aici, dar care sunt tot timpul în gândurile mele. Le transmit tuturor un sincer mulțumesc. După transplant am redescoperit viața. Am început să mă bucur de lucruri simple. Să simt soarele pe piele, ploaia pe umeri, să-mi îmbrățișez familia fără durere, să râd fără frică. Calitatea vieții mele s-a schimbat radical. Am început să muncesc, să iubesc, să visez și să-mi fac planuri. Totuși, beneficiile unui transplant depășesc granițele personale. Fiecare viață salvată înseamnă un om care poate contribui din nou la societate, fie că vorbim de un părinte care își crește copiii, de un profesionist care muncește, de un suflet care inspiră.

Transplantul nu înseamnă doar supraviețuire, ci înseamnă întoarcerea la normalitate, la demnitate și la rolul activ în comunitate. Salvarea unei vieți prin transplant este un act de solidaritate profundă. Este o victorie a umanității în fața suferinței. Este dovada că împreună, medici, donatori, familii, putem schimba destine. Astăzi trăiesc datorită acestui lanț al binelui. Tot ce pot mărturisi acum și aici este că voi fi veșnic și profund recunoscător. Să nu uităm niciodată că în fiecare dintre noi există puterea de a salva o viață și, prin asta, de a schimba lumea în bine", a declarat Gheorghe Penea în cadrul unui eveniment dedicat reușitelor medicinei românești de atunci și până astăzi.

