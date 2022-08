Povestea Alexandrei, omul care a lăsat farmacia pentru a ajuta omenirea afectată de război, în misiunile MSF: Deschide ochii și mintea, fii mai bun chiar și când (îți) e incredibil de greu

Alexandra Tănase are 36 de ani, iar povestea ei este impresionantă. În vara anului 2018, dezamăgită de posibilitățile unui farmacist în România și tot mai atrasă de voluntariat, Alexandra a decis să-și lase meseria din farmacie și să se alăture organizației internaționale Medici fără frontiere (MSF).

Médecins Sans Frontières (MSF), cunoscută și sub numele de Medicii fără Frontiere, este o organizație non-guvernamentală umanitară internațională (ONG) cunoscută cel mai bine pentru proiectele sale din regiunile sfâșiate de război și țările în curs de dezvoltare afectate de boli endemice. În 2015, peste 30.000 de colaboratori - în special medici locali, asistente medicale și alți profesioniști din domeniul medical, experți în logistică, ingineri și administratori de apă și salubritate, au acordat asistență medicală în peste 70 de țări. Marea majoritate a personalului sunt voluntari.

Până în prezent, Alexandra a făcut 6 misiuni, 2 în Republica Centrafricană, 2 în RDC, 1 în Haiti, iar acum lucrează din Româmia pentru misiunea MSF din Ucraina



Dacă ar fi să descrie întreaga experiență de până acum, Alexandra spune: "cu ce am rămas? Cu un vârtej de sentimente încă necristalizate. Am rămas cu oameni faini întâlniți în colțuri ale lumii unde nu mă gândeam că voi ajunge vreodată, cu importanța coeziunii unei echipe, cu frumusețea tristă a vieții oamenilor ce au nevoie de MSF".

Mai mult, ea spune că cea mai importanta lecție învățată este: "Deschide ochii și mintea, fii mai bun chiar și când (îți) e incredibil de greu"





"Cel mai greu a fost să înțeleg, adesea incomplet, toată politica din locurile în care am fost și repercusiunile asupra lucrului nostru cu oamenii de acolo. La fel de greu a fost să știu că împart 6 luni cu oameni pe care probabil nu îi voi mai revedea niciodată, dar cu care am împărțit aproape tot în acel timp



Ce urmează? Poate in toamna o misiune în Benin, pentru a deschide o farmacie MSF sau Congo, pentru a evalua o farmacie dintr-un proiect HIV. Să lucrezi pentru MSF e un carusel emoțional, pentru mine adictiv", spune Alexandra.

Ei bine, Alexandra Tănase a dezvăluit, în exclusivitate pentru DC Medical, mai multe despre ea, despre proiectele în care a decis să intre, despre experiența războiului cu Ucraina și ce planuri de viitor are.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News