PNL - USR PLUS, posibil schimb de portofolii. Chirieac: Înţeleg că Stelian Ion este pe făraş

"Ne încordăm degeaba (n.r. - cu privire la scandalul iscat de dosarele din SUA ale lui Florin Cîţu) câtă vreme preşedintele Iohannis s-a manifestat fără echivoc la Ziua Marinei. A ieşit de braţ cu domnul Florin Cîţu. O să-i mai scoatem 20 de dosare şi prin America, şi prin Noua Zeelandă, şi p-aici, degeaba. Preşedintele Iohannis nu mai ţine seama de noi, de poporul muncitor. Până la urmă am votat în 2019, ce treabă mai ai cu poporul până în 2024?

Asta e una. A doua: da, şi eu înţeleg că domnul Stelian Ion este pe făraş şi s-ar putea ca la schimb cu ministerul Justiţiei să se dea USR-ului Ministerul Finanţelor, unde domnul Cîţu l-a propus deja pe colaboratorul său apropiat, pe domnul Dan Vîlceanu, dar se pare că nu are aprobarea de unde trebuie.

Ar mai fi şi alte modificări la conducerile Camerelor, dar lucrurile acestea mai rămân să fie discutate. În rest, cu domnul Stelian Ion probabil că dacă Ministerul Justiţiei va fi dat PNL-ului cel mai apropiat de această funcţie este şi cel care a mai fost până la numirea ministrului boxă acolo (n.r. - trimitere la momentul în care, aflat în opoziţie, Stelian Ion s-a dus cu o boxă în Parlament, ca să întrerupă o şedinţă pe teme de justiţie), e vorba de domnul Cătălin Predoiu - acceptat de Bruxelles, era cel care începuse reformele în Ministerul Justiţiei, totul fiind aruncat de-o parte de către domnul Stelian Ion", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac în direct la România TV, la emisiunea moderată de Liliana Ruse.

Propunerea premierului Florin Cîţu pentru funcţia de ministru al Finanţelor este Dan Vîlceanu.



Şeful Executivului a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că îi va solicita preşedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic Naţional pentru viitoarea nominalizare la MFP.



"Am să îi cer dlui preşedinte (al PNL - n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice", a declarat premierul Florin Cîţu. În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de şeful Executivului.