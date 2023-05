Peste 1000 de angajați APIA vor protesta în fața Guvernului

”Motivul este unul singur: oamenii s-au săturat de minciunile și vrăjeala ieftină a unor politicieni pentru care primează doar interesul personal. Toți ceilalți pot să aștepte. Cer egalizare a salariilor la APIA? Adică, vorba premierului Nicolae Ciucă, vă dăm, dar nu acum. Bineînțeles, la anul, căci la anul va fi alcineva premier. Dar, de ce nu… la anul și la mulți ani, domnule prim-ministru, căci tot este atât de des uzitată această expresie tipic românească? Iar nouă ne place să fim români”, a declarat liderul Sindicatului APIA Cluj, Ion Preda, potrivit Cluj24.

Angajații din teritoriu își doresc aceleași salarii precum colegii de la București

Cei aproape 4500 de salariați APIA din teritoriu solicită egalizarea salariilor la instituția centrală.

Un proiect al PSD și PNL, prin care se dorește reglarea situației, a trecut de Senat, dar așteaptă de luni de zile sa intre la votul Camerei Deputaților.

”Am fost pe poziția 34 în data de 5 aprilie și am ajuns pe locul 71 la Ședința de Plen din 2 mai. Încă o amânare a discutării proiectului nostru și se va intra în vacanță parlamentară. Cu toate că, mai sigur se așteaptă intrarea in vigoare a teribilei Ordonanțe pregătită de Guvern cu reducerea cheltuielilor, inclusive cele salariale.

Nu știm ce vor face politicienii, știm însa ce vom face noi cei de la APIA. Vom începe acțiunile de protest in Piața Victoriei in data de 4 mai. Nu dorim să întrerupem activitatea de preluare a cererilor care se derulează in această perioadă. De aceea, Sindicatul Național APIA, cea mai vocala organizație sindicală din cadrul Agenției si Federația AGROSTAR la care este afiliat, vor mobiliza doar circa 1000 de protestatari, din toată țara, pentru a-si face cunoscute nemulțumirile.

Înainte de miting, președintele AGROSTAR, Ștefan Nicolae si președinta S.N.APIA, Elena Constantinescu, vor încerca un ultim dialog cu premierul. De rezultatul acestei întâlniri va depinde descinderea în capitala a unui număr masiv de protestatari. Iar de fermieri…sa se ocupe guvernanții”, a spus Preda.

