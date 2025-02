Paradoxul boicotării supermarketurilor. Ministrul Agriculturii arată că tot fermierii români vor fi prejudiciați

"Boicotarea supermarketurilor nu este decât o acțiune politică", arată Florin Barbu.

"Spun acest lucru pentru că a boicota retail-ul de România înseamnă ca, timp de o săptămână, unitățile de procesare și fermierii să intre în colaps. Pentru că 70% din produsele care se află pe magazinele din retail sunt realizate de către fermieri și procesatori români.

În magazinele de retail au prezență la raft, iar 70% sunt produse românești. Și vă dau și un exemplu. Dacă mergem într-un magazin de retail și vorbim de panificație, la pâine, la franzelă, nu există decât unu sau două produse care vin din afară.

Restul (până la două, cinci, treizeci de produse) sunt realizate de către procesatori români. Dacă mergem pe ulei, am văzut foarte clar că în magazinele de retail sunt opt game de ulei, între care unul este adus din nord și șapte sunt din România. Dacă ne ducem după fentă și ne uităm că vedem marcă proprie realizată de retail, marca proprie în România este realizată de procesatorii români", adaugă Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

"În cazul unui boicot, mii de firme din România și fermieri vor pleca"

"Noi trebuie să îndemnăm românii să nu boicoteze magazinele de retail, să meargă în magazinele de retail și să cumpere produse românești și să ne uităm pe etichetă să vedem că aceste produse sunt procesate în România. Vrem să ajutăm industria alimentară și să ajutăm fermierii români? Ne uităm pe etichetă și boicotăm o lună de zile și nu mai cumpărăm produse aduse din import", adaugă acesta.

Bogdan Chirieac remarcă faptul că această boicotare a produselor de import "nu ține nicăieri în lume în economia de piață", deoarece "unele produse nu pot fi fabricate în țara noastră".

"Eu am constituit și un comitet de monitorizare, astfel încât am dat către Consiliul Concurenței 12 produse pentru a realiza un studiu asupra adaosului comercial practicat pe produsele românești și adaosului comercial practicat pe produsele care vin din import, pentru că există în momentul de față o practică comercială neloială, astfel încât produsele românești procesate de către fermieri și procesatorii noștri au un adaos comercial mai mare. Și cele care vin din import au un adaos comercial mai mic", replică Florin Barbu.

"În momentul în care noi am dat acele acte normative privind Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare, prin care am plafonat adaosul comercial pe aceeași gamă de produs (că vine din import, că vine de la procesator român), lucrurile s-au așezat în piață. Vorbim despre cele 17 categorii de produse alimente de bază pentru români cu venituri mici și medii. Lucrul acesta este confirmat lunar de către Consiliul Concurenței, care are raport unde arată clar că prețurile au scăzut de la 17% până la 32%.

Mai mult de atât, am avut prima întâlnire la Consiliul Agrifish, pentru că comisarul care este pe agricultură și este din Luxemburg a vrut să aibă o întâlnire separată, tête-à-tête cu mine, pe introducerea în următorul Consiliu Agrifish a modificării Directivei (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale. Și a fost foarte mulțumit, a luat act de normele date prin actele normative de către Guvernul României și au văzut datele Consiliului Concurenței din România unde aplicarea acelei ordonanței care a fost blamată.

Tot timpul atunci când am configurat acea ordonanță, cu toate că Ministerul Agriculturii nu are dreptul de a interveni în comerț și aparține Ministerului Economie, totuși, eu ca și ministru mi-am făcut datoria și față de procesatori, și de fermierii români și am emis acele acte normative, chiar dacă la un moment dat, în România, foarte mulți m-au abandonat - aici vorbim și din mediul politic vorbim și din mediul asociativ a procesatorilor și fermierilor pentru că nici procesatorii nu intră într-un război cu magazinele de retail - apoi începe mediul de delistare a produselor la un moment dat (...)", adaugă ministrul.

"În cazul în care românii ar boicota magazinele, vă spun că mii de firme în România care procesează inclusiv și fermieri că pleacă și de la poarta fermierilor materie prima procesată către magazinele de retail, da, există riscul să intre în faliment", conchide acesta.

