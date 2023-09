"Până atunci, acceptam ce mi se oferea". Ilinca Vandici își negociază banii fără rezerve: "Eu știu ce merit!"

"Cel puțin în ceea ce mă privește, cred că lucrurile sunt echilibrate. Asta și pentru că eu am învățat care îmi este valoarea, care-mi este locul, care este corespondentul în campaniile pe care le am în online sau în proiectele pe care le am pe TV. Eu știu ce merit, cât merit. Și, atunci, în funcție de asta, bineînțeles că lucrurile variază. Dacă tu știi cine ești și ce poți să dai, știi și ce trebuie să primești înapoi”, a declarat Ilinca Vandici, pentru unica.ro.

"Până atunci, acceptam ce mi se oferea, nu aveam curajul de a cere mai mult"

Această încredere în sine a venit în timp. "E de acum, de câțiva ani de zile, de când am început să muncesc cu mine. Odată cu asta, a venit încrederea în mine și în valoarea pe care o am. De atunci, lucrurile au început să se îmbunătățească. Până atunci, acceptam ce mi se oferea, nu prea aveam curajul de a cere mai mult, de a propune mai mult, de a veni cu argumente susținute. Asta înseamnă dezvoltarea și evoluția în viața oricărui om”, a mai declarat vedeta.

"Sunt un om normal, cu niște venituri peste medie"

Chiar și așa, Ilinca Vandici nu sparge banii. În urmă cu ceva timp, a povestit că nu are camere întregi cu haine, cum poate s-ar crede, și că are alte priorități.

"Am un dulap pe un perete. Vorbesc de hainele de vară. Nu vă închipuiți că am camere întregi. Ferească Dumnezeu! Sunt un om normal cu niște venituri, mă rog, peste medie un pic, dar asta nu înseamnă că investesc banii în haine sau accesorii. Pentru că am un copil de crescut, pentru că sunt responsabilă. Am alte priorități. Ce este foarte important este că fac shopping conștient. Îmi achiziționez ceva atunci când am nevoie de acel ceva. Nu mă duc pur și simplu… nu știu, când sunt supărată sau când sunt fericită, la mall, dau iama în magazine, nu mă mai scoți de acolo trei ore și când m-ai scos am cardul gol. Nu există așa ceva la mine. Repet, am un copil, am responsabilități și atunci, când am nevoie de ceva, cumpăr", spunea linca Vandici pentru unica.ro.

"Când este să ies în oraș am câteva piese pe care le rotesc sau le combin diferit. Restul timpului sunt la muncă foarte mult. Și la muncă iau efectiv o pereche de pantaloni scurți și un t-short și asta e tot pentru că oricum nu stau îmbrăcată cu ele. Iar când sunt cu copilul în parc, din nou, partea sport mă avantajează foarte tare și-mi și convine. Nici nu mai știu sigur ce am în acest moment în dressing pentru că nu am timp să stau să caut printre umerașe", a mai spus vedeta.

