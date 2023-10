„Operațiunea Sabia de Fier”, lansată de Israel. Imaginile zilei cu blocurile cu peste 10 etaje din Fâșia Gaza care se prăbușesc în câteva secunde / video

Ca urmare a atacului la scară largă pe care Hamas l-a făcut în dimineața zilei de sâmbătă asupra Israelului, după amiază a venit și riposta prin „Operațiunea Sabia de Fier”.

Forțele Aeriene Israeliene au lansat un atac cu zeci de avioane de luptă care vizează gruparea palestiniană Hamas din Fâșia Gaza în mai multe locații.

„A fost un raid la sol combinat. Chiar acum ne luptăm. Luptăm în anumite locații din Fâșia Gaza – forțele noastre luptă acum la sol”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru presa.

Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj, afirmând că țara sa „va câștiga” războiul.

„Suntem în război și vom câștiga... Inamicul nostru va plăti un preț pe care nu l-a cunoscut niciodată”, a spus Netanyahu într-o declarație.

După o întâlnire a cabinetului de securitate la sediul militar israelian din Tel Aviv, ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a declarat că Hamas a „făcut o greșeală gravă” lansând atacul.

De asemenea, militanții Hamas au lansat în această seară un nou atac asupra Tel-Aviv, cu peste 150 de rachete.

‼️ In response to tower bombing in the center of #Gaza , #Hamas launches major 150 missile attack on #TelAviv - Hamas statement. pic.twitter.com/T7YyPEifNL

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt