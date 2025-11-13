ONG-urile îl contrazic pe Nicușor Dan: O teză complet falsă

„Niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta. Mediul de afaceri îl are și e în avantajul lor să o facă”, a spus Nicușor Dan în conferința de presă din 12 noiembrie 2025, cu referire la solicitarea domniei sale adresată exclusiv către mediul de afaceri.

”Societatea civilă din România nu numai că are capacitatea de a propune politici publice la cheie, dar a și făcut-o în mod constant în ultimii zeci de ani, se arată într-un comunicat al asociației Code for Romania. Din societatea civilă au pornit cele mai ambițioase propuneri de transparentizare și luptă anticorupție.

Din societatea civilă au pornit multe dintre cele mai eficace proiecte și acțiuni în sprijinul celor mai vulnerabili. Din societatea civilă au pornit și cele mai eficiente modele preluate de stat, inclusiv reforma serviciilor medicale de urgență, prin preluarea modelului SMURD în interiorul statului.

ONG-urile au propus politici publice la cheie

Din păcate, cele mai multe propuneri ale societății civile se lovesc de lipsa unui partener onest în interiorul statului.

O teză total falsă, lipsa de capacitate și de resurse a ong-urilor

Este o teză total falsă lipsa de capacitate și de resurse a ONG-urilor. Zeci de organizații ale societății civile din România au nu doar capacitatea și know-how-ul, ci și reziliența de a se lupta pentru aceste politici publice cu fiecare nou guvern și cu fiecare nou Președinte. Organizații ai căror angajați petrec mii de ore în teren, care au deschis ușile oamenilor acolo unde nicio instituție nu a mai deschis-o de decenii, care anual nu doar implementează programe unde statul eșuează repetat, ci le și documentează, analizează și apoi promovează politici noi și propuneri legislative de schimbare concretă.

Dar cooperarea și parteneriatul nu se pot obține fără deschidere din partea tuturor participanților, iar societatea civilă trăiește constant într-un monolog către o sală goală cu scaune pe care decidenții țării refuză să se așeze.

Oferim propriul exemplu pentru a ilustra lipsa de reciprocitate în dialog. În ultimii șapte ani, Code for Romania a derulat programul Civic Labs, un program de cercetare și incubare de soluții pe cinci sectoare cheie - sănătate, educație, mediu, grupuri vulnerabile și participare publică. Un program derulat cu zeci de analiști, plătiți din donații individuale și din sponsorizări din mediul de afaceri care a însemnat peste 21.700 de ore de cercetare”, conform Code4Romania.

