„Omul cu Tourette”, atacat la metrou de un necunoscut. Ce s-a întâmplat, de fapt

Andrei Ungureanu suferă de sindromul Tourette, o afecțiune caracterizată de apariția ticurilor vocale, inclusiv repetarea neașteptată a unor mișcări sau sunete. A devenit cunoscut de când a apărut la iUmor, iar de acolo mai departe Andrei a rămas în atenția publicului pe rețelele sociale.

De curând, chiar de ziua lui de naștere, a fost agresat la metrou de un necunoscut în timp ce scotea bani de la bancomat. De la ce a plecat totul? Andrei Ungureanu a avut un tic verbal chiar pe peron. A înjurat fără să vrea un alt bărbat care a răbufnit și l-a luat la bătaie. Am avut un tic în care am zis hai la p@#% și unul s-a întors și m-a rupt cu bătaia. Începe să mă doară și nasul. Am primit bătaie pentru un tic în care am înjurat un tip. I-am făcut plângere, voi merge și la IML., a declarat acesta pe contul lui de Tik-Tok.

Suferă de depresie și anxietate

Cu ceva timp în urmă, Andrei le-a dezvăluit urmăritorilor că se luptă cu anxietatea și cu depresia de ani de zile. „Am ajuns în ultimul punct în care să cer ajutor de la voi. De câteva luni bune, trec prin anxietate și depresie și atacuri de panică zilnic. Pe lângă simptomele psihice, am și simptome fizice. Adică, zilnic, tahicardie și extrasistole. Dacă stau întins în pat, pot să am pulsul 74, cum mă ridic în picioare, brusc, 120. Nu pot să fac nimic, nu pot să fac efort. Orice efort mic pe care eu îl fac îmi dă palpitații, tahicardie și așa mai departe”, a spus Andrei Ungureanu, pe Instagram.

Fanii s-au îngrijorat pentru o... farsă

Se pare că totul ar fi fost o farsă, dezvăluire făcută chiar de Andrei Ungureanu, confirmată și de Viva: „După cum vedeți, fața mea nu are nimic. A fost o farsă pentru Cristi pe care cred că am dus-o puțin cam departe. (…) Cristi mi-a făcut, la un moment dat, o farsă și m-a speriat. Am vrut să pară credibilă farsa, de aceea am făcut și story-urile și am vorbit despre chestia asta pe TikTok și așa mai departe. Îmi pare rău că v-am făcut să vă îngrijorați și data viitoare, înainte să fac o chestie de genul, cred că o să mă gândesc de două-trei ori înainte de a face."

