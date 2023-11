Obiectul ciudat care poate fi văzut în casa lui Bill Gates. Îl poate pune în pericol propria colecție?

Bill Gates are o colecție cel puțin ciudată care ar putea, la o adică, să-i pună viața în pericol!

Fiecare individ are ciudățeniile și pasiunile lui, iar atunci când dispui de resurse financiare considerabile, poți să-ți satisfaci diverse plăceri și să aduni colecții de tot felul. Bill Gates, miliardarul care de-a lungul anilor a fost constant cotat drept cea mai bogată persoană de pe planetă, nu face excepție de la această regulă. Are propriile sale excentricități, iar colecțiile sale sunt cu adevărat remarcabile. Una dintre aceste colecții este tabelul periodic al elementelor, cunoscut și sub numele de Tabelul lui Mendeleev.

Chiar dacă majoritatea dintre noi am fost familiarizați cu acest tabel în timpul școlii, în locuința lui Bill Gates, acesta este mult mai impresionant. Aici, tabelul periodic conține mostre fizice din fiecare element chimic cunoscut. Este un adevărat paradis pentru pasionații de chimie și o colecție excepțională care depășește cu mult experiența obișnuită de laborator.

Fondatorul Microsoft și-a construit un tabel periodic uriaș, care este montat pe peretele biroului. Cum era de așteptat, din Tabelului lui Mendeleev din biroul lui Bill Gates lipsesc doar elementele radioactive, scrie News18.. La fel ca și cele instabile. Nu a riscat să aducă în birou elemente radioactive și nici pe cele care au o viață de numai câteva secunde într-un accelerator de particule. Gates este recunoscut pentru pasiunea sa pentru știință și cunoaștere, iar această colecție neobișnuită ilustrează dedicarea sa către explorarea și înțelegerea lumii înconjurătoare în cele mai neașteptate moduri.

Will Smith i-a văzut colecția

În 2019, Will Smith a vizitat biroul lui Bill Gates după ce a văzut documentarul de pe Netflix, Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates. A postat un videoclip pe Instagram despre vizita sa în biroul din Seattle, însoțit de o remarcă personală: „Biroul său este ridicol”.

