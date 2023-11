Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au împăcat! Cei doi au decis să își mai dea o șansă

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au luat hotărârea de a pune capăt căsniciei la sfârșitul lunii septembrie 2023. Cu toate acestea, cei doi și-au revizuit planurile și au ajuns la concluzia că sunt, în ciuda neînțelegerilor din ultimii ani, potriviți unul pentru celălalt. Potrivit Spynews, cei doi s-au împăcat.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat, se împacă și trec peste orice popas. Regret, îmi pare rău. Mă interesează să construiesc un viitor cu Oana”, a declarat Alex Ashraf, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru Xtra Night Show.

Oana a anunțat, și ea, că a decis să mai dea șansă relației lor și să renunțe la divorț.

"Suntem umăr la umăr acum, am decis să dăm o șansa căsniciei nostre, dragostei dintre noi. Ieșiri în decor se întâmplă peste tot. Alex și-a recunoscut greșelile, mi- a zis te iubesc. Noi nu reîncălzim nici o ciorbă. Cred că dacă uiți poți să și ierți!"

