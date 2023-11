O fată de 13 ani a căzut de la 7 metri din roata unui parc de distracții - VIDEO

Într-un parc de distracții din Brazilia a izbucnit panica după ce două fete în vârstă de 11 și 13 ani au rămas suspendate în roata mare a atracției, după ce s-a răsturnat banca pe care se aflau și bara de siguranța s-a deblocat.

În secvențele filmate, putem observa momentul în care fata de 13 ani rămâne suspendată de bara metalică, însă doar pentru câteva clipe. Apoi, își pierde aderența și cade de la o înălțime de 7 metri. Într-un mod miraculos, a fost transportată la spital cu răni ușoare. Prietena ei a reușit să se agațe de bancă în momentul în care aceasta s-a răsturnat și a fost salvată cu ajutorul pompierilor.

