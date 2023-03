"O făcea urât. Nu aș fi meritat lucrul acesta". Matilda Pascal Cojocărița, bătută de fostul soț: S-a întâmplat. N-a fost o nenorocire

"Îi port respectul, acolo unde este, decedat fiind acum un an și un pic, pentru că mi-a dăruit cel mai frumos cadou din lume, acest copil - Alin - care îmi este suflet, îmi este grai, îmi este trup, îmi este totul. E un copil foarte bun", a mărturisit Matilda Pascal Cojocărița, în cadrul emisiunii "40 de întrebări" cu Denise Rifai, de la Kanal D.

"La 21 de ani și jumătate, când m-am căsătorit cu el, a fost foarte frumos, a fost o tinerețe frumoasă, un cuplu frumos, admirabil, admirat de lume. Era un om interior, nu se exterioriza. Nu mi-a zis niciodată de ce te duci, nu mi-a zis niciodată unde te duci, nu a ținut cont cu cine mă duc, în turnee, în spectacole. Probabil că era un om interiorizat, suferea în interior și, uneori, se exterioriza prin a lovi", a declarat Matilda Pascal Cojocărița.

"S-a întâmplat, n-a fost o nenorocire"

"O făcea, cel puțin o dată, de două ori pe an, dar o făcea urât. Nu aș fi meritat lucrul acesta, pentru că eram omul corect. A fost primul bărbat din viața mea și nu cred că aș fi meritat lucrul ăsta. Dar s-a întâmplat, n-a fost o nenorocire. Mi-a rămas un prieten bun, foarte bun, tatăl copilului meu", a precizat artista în emisiunea lui Denise Rifai.

Matilda Pascal Cojocărița este căsătorită de 30 de ani cu Ștefan Cigu, pentru care a divorțat de Ioan Cojocărița.

"L-am cunoscut pe Fane și familia lui cu mult înainte. Am colaborat la foarte mult în spectacole, îi cunoșteam foarte bine năravurile. Aveam o relație de colaborare și de colegialitate foarte frumoasă. Am mers în concedii împreună, cu familia, deci, a fost o relație de familie, dacă pot spune așa. Am mers în turnee și în America”, a dezvăluit Matilda Pascal-Cojocărița.

"Relația cu soțul meu mergea, nu scârțâia foarte tare, mai rău decât scârția înainte. La ei am văzut o familie închegată, foarte frumoasă, deci fără probleme, nu i-am văzut scârțâielile despre care se vorbește. Între timp, s-a întâmplat povestea că... ni s-au adus acuze că noi am fi împreună. Azi așa, mâine așa, poimâine așa, până într-o zi când am demonstrat că nu este așa. Și soția dânsului a părăsit familia pentru America. A divorțat și a plecat în America, ea mai mergând de câteva ori înainte în America și probabil a gândit că acolo o să-i fie mai bine”, a mai povestit artista.

"Fostul meu soț a recunoscut că noi trebuia să fim împreună de la început"

"Eu, între timp, pot să spun că am divorțat pentru Fane, cunoscându-i caracterul, cunoscându-i familia, știind că este un om bun, un om blând, un om care îmi trebuia și cu care mă simțeam protejată. Și s-a întâmplat. L-am ajutat foarte mult în ceea ce privește perioada asta de timp cât i-a fost plecată soția, el singur și așa mai departe. I-am fost un punct de sprijin, dacă pot să spun așa, și s-a închegat această relație. Ne-am atras unul pe altul”, a completat ea.

"În primul rând, eu m-am îndrăgostit de el, de talentul lui, de stilul lui de a cânta. Este un profesionist extraordinar, este un violonist extraordinar, este un dirijor și un orchestrator de excepție. Ce să spun, așa a fost viața! Și cel mai important lucru este că fostul meu soț a recunoscut că noi trebuia să fim împreună de la început. Și am rămas prieteni și ne-am vizitat până ce a plecat în lumea cealaltă”, a mai spus Matilda Pascal Cojocărița, potrivit sursei amintite.

