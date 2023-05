Nuami Dinescu, cu inima frântă de dorul mamei: "M-am trezit pe la 5. Am pus mâna pe telefon să o sun cu apel video, ca să-i arat cum a ieșit"

Se zice că atunci când îţi pleacă mama ia cu ea şi parte din tine, din viaţa ta, din toate zilele tale de mâine. A rămas cu sufletul greu după ce i-a plecat la ceruri cea mai dragă fiinţă. Însă în niciun an nu ratează ocazia să lase public câteva rânduri în semn de omagiu. Este vorba despre actriţa Nuami Dinescu care şi-a turnat puţin din apa tulbure a inimii şi peste prietenii din online, pentru a ţine viu numele celei care i-a dat viaţă.

"Câteodată aș vrea să-mi mai joace mintea feste, să uit detalii, să nu-mi mai amintesc emoțiile, înfrigurarea, liniștea atât de nefirească pe care o simțeam după trei săptămâni de speranță și rugăciune de iertare, de nevoie de bunătate divină pentru omul care se pregătea să plece într-o lume în care a crezut mereu, fără urmă de îndoială, fără teamă, împăcat, liniștit. Aseară am adormit târziu, mult după miezul nopții, pe la 5 m-am trezit cu amintirile atât de clare și cu imaginile atât de vii, nici nu știu de ce mă mir, au trecut doar 3 ani. Întreb în fiecare zi "unde ești, mama?

Pe unde ești?

Din fericire, am avut ceva de filmat, n-am stat acasă să retrăiesc iar și iar imaginile care, de fiecare dată, din 19 aprilie până în 8 mai se derulează ca într-un film, cu o poveste sfâșietoare, al cărui final nu poate fi modificat. Copilul din mine știe că atât cât a putut să facă pentru mama lui, a făcut. Am idolatrizat-o pe mama. Poate de aia mi-e și mai greu în perioada asta. În toamnă, cind am terminat de renovat și pus mobila în bucătărie, am pus mâna pe telefon să o sun cu apel video să-i arat cum a ieșit. M-am uitat mult aşa, în gol, în pauze, undeva, în mintea mea parca o căutam, undeva, în Univers, printre norii care au ținut atât de mohorât cerul într o zi de 8 mai. Mama e magia pe care o face Dumnezeu când ne trimite în lume. Asa cred. Și azi știu că dintre toate mamele din lume, pe mama a ales-o pentru mine, pentru noi patru" a scris actriţa pe contul personal de Facebook.

