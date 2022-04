Nu vei mai arunca apa în care a fiert orezul! Iată ce minuni face pentru piele şi păr

Apa de orez este unul dintre principalele trucuri de frumusețe și trucuri de îngrijire pentru păr și piele, utilizate din vremuri de demult de către femeile nipone. În plus, este unul dintre cele mai sănătoase leacuri naturale, la îndemâna oricui. Menține părul lucios, catifelat și curat și ajută la iluminarea tenului și a pielii în general. Orezul conține vitaminele B, C si E, necesare pielii, precum și minerale pentru sănătate în general.

Ce este apa de orez

Apa de orez este acel lichid de culoarea laptelui rezultat, practic, după fierberea orezului obișnuit sau spălarea acestuia. Este mai benefică chiar decât o tinctură din orez, întrucât conține deja cele mai multe vitamine și minerale, proaspăt extrase din orez. De aceea, e recomandat să o utilizezi imediat, cât e fresh.

Cum se obține apa de orez

Pune într-un vas 3 linguri de orez (preferabil, bio) și un pahar cu apă. Spală orezul bine înainte și lasă-l în apă mai multe ore, amestecând din timp în timp în compoziție. Nu există un timp precis de ținere în apă a orezului, însă cu cât îl ții mai mult în apă, cu atât vei obține un rezultat mai benefic pentru piele și păr. Când apa este de culoare cât mai albă, poți să începi să o utilizezi.

Această apă de orez astfel obținută se strecoară printr-o sită foarte măruntă sau tifon și se depozitează într-un recipient de sticlă în frigider timp de 2-3 zile. Nu o ține însă mai mult de 3 zile, pentru că își va pierde din beneficii și poți obține efectul invers. De altfel, cu cât mai proaspătă, cu atât mai bine pentru tine și chipul tău. La fel, pentru păr.

Vei rări vizitele la dermatolog

Substanțele nutritive din apa de orez vor ajuta la fluidizarea sângelui nu doar la interior. La exterior, stimulează epiderma și vasele superficiale de sânge, pentru a preveni îmbătrânirea pielii. În plus, aminoacizii și antioxidanții din apa de orez sunt cei care fac pielea strălucitoare și să arate cât mai tânără. Cu o dischetă demachiantă din bumbac, aplică apă de orez în fiecare dimineață și, apoi, utilizează crema ta obișnuită pentru hidratare.

Pentru că are caracteristici antioxidante, apa de orez este și foarte hidratantă, dar ajută și la protecția împotriva unor efecte climatice și ale poluării asupra pielii. În plus, este benefică în caz de boli care produc o hiperpigmentare a pielii. Tocmai pentru că are efect de albire și iluminare a tenului. Aplică pe pielea cu pete niște șervețele din bumbac sau dischete demachiante îmbibate în apă de orez și lasă-le să acționeze câteva minute. Șterge apoi cu un prosop. Nu trebuie să clătești cu apă curată.

Tratează arsurile solare

După ce ai stat prea mult la soare, apa de orez îți poate veni foarte bine în ajutor, întrucât ajută la refacerea foarte rapidă a pielii. Arsurile solare pot fi tratate cu apă de orez în același mod ca și în utilizarea sa în uz cosmetic. Ca pielea să se recupereze rapid, aplică dischete demachiante din bumbac în apă de orez rece. O temperatură mai joasă a apei de orez ajută la calmarea pielii după expunerea prea prelungită la soare și/sau fără protecția potrivită.

Păr strălucitor, ca de păpuşă

Strălucirea naturală a părului este dorința fiecărei femei. Iar la acest lucru poate contribui cu succes apa de orez. După ce te speli în mod obișnuit pe păr, clătește părul cu apă de orez obținută ca mai sus. Masează ușor pielea capului și clătește apoi cu apă obișnuită. Complexul de vitamina B din orez va reda elasticitatea părului, astfel încât acesta va fi ușor de coafat. Mai mult, celelalte vitamine și minerale, aminoacizii și alte substanțe din apa de orez vor întări rădăcinile părului, ca să nu îți mai cadă și, în plus, conferă părului suficient volum și îl va face mătăsos și plăcut la atingere, nu doar strălucitor.

