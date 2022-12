"Nu îmi doresc neapărat să fac un copil". Denise Rifai, planuri de viitor: Vreau un bărbat pentru mine

"Am vorbit despre căsătorie în relaţiile mele, despre ideea de a fi mamă. Nu am încă un copil şi nu sunt căsătorită. Scopul vieţii mele nu este să mă căsătoresc. Mi-ar plăcea, în schimb, la un moment dat, să am acest partener al meu, omul acela alături de care să îmi doresc să văd răsăritul soarelui, cum spunea tata. Vedem apoi cu actele. Esenţa este cuplul. Copilul apare dacă există cuplul. Un copil are nevoie de energie dublă - şi masculină, şi feminină, şi de un cuplu sudat care să vadă lucrurile în armonie şi care să-i ofere educaţie", a spus Denise Rifai pentru viva.ro.

"Nu îmi doresc neapărat să fac un copil, nu trebuie să devenim părinţi cu toţii"

"Nu înţeleg femeile care fac un copil ca să ţină legat de ele un bărbat şi nici pe cele care îşi manipulează bărbaţii prin copii. Încarcă acei copii într-un mod incorect, injust, le strică viaţa, copilăria, îi marchează, le creează traume. Nu îi înţeleg nici pe acei bărbaţi care intră în acest joc. Eu îmi doresc un bărbat pentru mine, iar dacă Dumnezeu va vrea, îmi va trimite un copil oricând va considera că este momentul.

Pe de altă parte, nu îmi doresc neapărat să fac un copil, nu trebuie să devenim părinţi cu toţii, sunt oameni care au mai mulţi copii, sunt alţii care înfiază, alţii care nu au deloc copii. Putem să facem mult bine pentru oamenii din jur. Eu îmi doresc foarte mult să ajut, să echilibrez. Sunt atât de mulţi oameni cu traume provenite din copilărie, rezultat al manipulărilor dintre părinţi la care au asistat. Este trist ce se întâmplă cu oamenii aceştia care au şansa să aibă un copil şi nu îl preţuiesc.

În ceea ce mă priveşte, nu îmi doresc să fiu o mamă singură. Accept varianta asta doar în cazul în care s-ar întâmpla ceva, un necaz, cu partenerul meu. Văd copilul ca pe un cadou de la Dumnezeu într-un cuplu care se iubeşte", a mai spus vedeta tv.

Citește și:

Denise Rifai, gânduri de măritiș: Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc

"Cu Kevin Costner! (n.r. vrea să se căsătorească) Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc. E genul meu de bărbat. Acum câțiva ani, el făcea reclamă la Turkish Airline și eu mergeam pe Calea Victoriei. Și mă gândeam că nu îmi place și mie de niciun bărbat să-l simt eu...

La un moment dat, vedeam bărbatul ăsta pe panouri. Era Kevin Costner, dar eu nu realizam că el. La un moment am zis: ‘Cine-i ăsta de pe panouri? Ăsta e genul meu’. El e căsătorit cu o tipă tare faină.”, a declarat Denise Rifai în podcastul Altceva, scrie click.ro.

"Trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine"

"Pentru mine dragostea înseamnă protecție. Nu există că dragostea durează trei ani, pentru mine dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață. Nu există! Există experiențe și iubiri, dar dragostea este numai una și pe viață.

Bărbatul pentru mine trebuie să fie tot ce nu sunt eu. Eu trebuie să vin în completarea lui. Eu vin cu vorba, el trebuie să fie cu faptele. Bărbatul trebuie să-mi ofere protecție. În primul rând, trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine.

Eu cred că o femeie nu poate să țină o relație, relația o ține bărbatul. Dacă el vrea să fie orientat înspre tine, el este. Dacă nu, el pleacă. Îmi doresc un bărbat care să mă iubească și să se simtă completat de mine”, a declarat prezentatoarea tv, recent, în emisiunea În Oglindă, realizată de Mihai Ghiță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News