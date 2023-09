Novak Djokovic, noul campion de la US Open. A bifat al 24-lea trofeu de Grand Slam al carierei

Novak Djokovic este noul campion de la US Open, după ce în finală l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 7-6, 6-3, într-un meci de peste trei ore.

În urma acestui succes, Djokovic a devenit cel mai bun jucător de tenis al tuturor vremurilor, de astăzi ocupând din noul primul loc în clasament.

Astfel cu 24 de titluri de Grand Slam în palmares, Nole a egalat recordul lui Margaret Court și a bifat o altă performanță uluitoare: a câștigat cel puțin 3 Grand Slamuri în 3 ani diferiți (2011, 2021 și 2023).

De asemenea, Djokovic a devenit cel mai în vârstă câștigător de Grand Slam.

Un alt capitol bifat de Novak Djokovic, este cel al participării la turneele de Grand Slam, acesta a câștigat 7 din ultimele 12 turnee, a absentat la două dintre aceste 12 și a fost finalist la alte două.

”Am crezut că voi reuși”

”Ca să fiu sincer cu voi, probabil că nu m-am gândit atât de intens și concret la istoria săptămânilor pe locul 1 sau la cele mai multe Slamuri până acum trei ani.

Apoi mi-am dat seama: Bine, sunt destul de aproape de săptămânile în nr. 1. Am, de asemenea, o șansă destul de bună la Grand Slam-uri dacă mă mențin sănătos și dacă joc bine.

Bineînțeles că Slamurile în acel moment păreau un pic mai puțin accesibile decât săptămâni de nr. 1, dar am crezut. Am crezut că voi reuși.

Nu-mi pun acum în minte niciun număr cu privire la câte Slamuri vreau să câștig până la finalul carierei. Nu am cu adevărat niciun număr”, a declarat Novak Djokovic, după meci.

”Mi-am învățat lecția”

După ce acum doi ani a pierdut finala de la US Open, chiar în fața lui Medvedev, sârbul a precizat că și-a ”învățat lecția” și a tratat meciul ca pe oricare altul pe care să îl câștige, indiferent de faza în care se disputa.

”Am făcut tot ce am putut în ultimele 48 de ore pentru a nu permite ca importanța momentului și a ceea ce este în joc să mi se urce la cap, pentru că în urmă cu doi ani asta s-a întâmplat, iar eu am avut o prestație sub așteptări și nu am fost capabil să dau tot ce am mai bun și am fost depășit.

Așa că mi-am învățat lecția. Echipa mea, familia mea au știut că în ultimele 24 de ore, nu mă atingeți, nu vorbiți cu mine despre istoria a ceea ce este în joc.

Chiar am făcut tot ce am putut să păstrez lucrurile destul de simple și să rămân la rutinele care m-au adus unde sunt și să tratez acest meci într-adevăr ca pe orice alt meci în care trebuie doar să câștig”, a mai spus Djokovic, citat de ATP.

