Noi sume alocate în sprijinul fermierilor. Din 2024 se dau 460 de euro la hectar

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) intenționează să introducă o proaspătă subvenție destinată producătorilor agricoli ce se ocupă atât de producția vegetală, cât și de zootehnie. Această inițiativă este planificată să fie pusă în aplicare începând cu campania agricolă din 2024 și va consta într-un sprijin financiar pe hectar pentru cultura de porumb destinat furajării animalelor.

Conform declarațiilor ministrului Florin Barbu, această subvenție va fi destinată fermierilor care pot demonstra că au o încărcătură de cel puțin 3 bovine pe hectarul destinat culturii de porumb siloz. Suportul financiar adițional propus este de 260 de euro pe hectar, ceea ce ar majora suma totală primită de fermieri la aproximativ 460 euro pe hectar.

Sprijinul cuplat pentru porumbul siloz, prin care fermierii vor putea beneficia de un sprijin total de aproximativ 460 euro/hectar, va fi introdus în 2024. Tot atunci vor avea loc și modificări importante pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectoarele bovin, ovin și caprin.

În același timp, MADR pregătește și un program de creditare pentru fermieri, cu dobânda subvenționată de stat.

”Urmează în scurt timp să apară și Creditul Agricol, dar n-am vrut să facem ca în anii anteriori, să scoatem o legislație și pe urmă să mergem la Comisia Europeană pentru aprobare. Noi am luat-o invers, iar săptămânile trecute am avut două deplasări la Bruxelles, unde am vorbit cu reprezentanții Comisiei Europene și ne-am pus de acord, astfel încât știm exact ce avem de făcut ca să-i dăm drumul cât mai repede. Creditul Agricol va apărea cu o dobândă subvenționată de stat, împreună cu fonduri de garantare, astfel încât să le oferim capital de lucru pentru a-și dezvolta afacerile și să-i ajutăm pe cei care sunt în dificultate în momentul de față”, sunt informații furnizate de Agro TV.

