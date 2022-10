Noi mărturii în cazul medicului Florian Robe: ”Acuzațiile, absurde. Sunt sute de femei mame datorite lui”

Medicul ginecolog Florian Robe, din cadrul Spitalului Polizu, este acuzat oficial de tentativă de omor calificat prin cruzimi. Medicii cu care am discutat ne-au spus, pe surse, că au fost șocați de turnura care a luat-o acest caz, din moment ce ginecologul a respectat normele și, în niciun caz, nu omora el feți rezultați din avorturi spontane.

În urma publicării pe DCNews a articolului „Medicii sunt revoltați după ce un renumit ginecolog a fost acuzat de tentativă la omor calificat prin cruzimi”, o cititoare ne-a trimis pe adresa redacției următorul mesaj: „Doctorul Robe este o binecuvântare, un înger. Este ginecolog, nu neonatolog, iar acuzațiile sunt absurde. Eu merg la consultații la el de zece ani și m-a ajutat enorm. Din timpul liber vine și ajută pacientele fără niciun interes financiar. Răspunde la telefon și sună chiar și în weekend. Adoră copiii și acceptă cazuri dificile. Sunt sute de femei mame datorite lui. Este cel mai calm și mai profesionist doctor și OM.”

Iată, în rândurile ce urmează, articolul publicat de DCNews pe 7 octombrie:

Medicul ginecolog Florian Robe, din cadrul Spitalului Polizu, este acuzat oficial de tentativă de omor calificat prin cruzimi. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, care se ocupă de caz, Florin Robe este acuzat că ar fi lăsat copiii prematuri să moară sau chiar „îi omora el” pentru a „nu mai ocupa un loc în incubator”.

Medicii cu care am discutat ne-au spus, pe surse, că au fost șocați de turnura care a luat-o acest caz, din moment ce ginecologul a respectat normele și, în niciun caz, nu omora el feți rezultați din avorturi spontane.

Situația stă în felul următor: O femeie a făcut avort spontan și a ajuns la spital. Avortonul a fost scos, nu avea semne vitale, i-au legat cordonul ombilical și l-au așezat într-o „tăviță”, adică într-un dispozitiv special pentru acest lucru. Mai mulți specialiști au consemnat, conform procedurilor în vigoare, că avortonul nu are semne vitale.

În acest caz, s-ar fi încălcat procedura dacă fătul ar fi fost dus la neonatologie pentru a fi pus la incubator. Vorbim despre un avorton de sub 25 săptămâni, fără semne vitale. A fost pus într-un dispozitiv până urma să i se facă anatomia patologică. După câteva ore, o asistentă a observat că fătul are mișcări de respirație, iar în secunda doi a fost dus la neonatologie. Copilul a supraviețuit, iar astăzi are trei ani. Continuarea, AICI!

