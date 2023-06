Noi achitări astăzi în instanță: Și Mircea Negulescu, zis ”Portocală”, dar și Lucian Onea scapă de acuzații

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitaţi, miercuri, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care sunt judecaţi de săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.



Decizia nu este definitivă.

Citește și: Cristian Popescu Piedone scapă de închisoare. ÎCCJ a dispus punerea în libertate

Puiu Popoviciu, liber: scapă de condamnarea la 7 ani de închisoare



Lucian Onea şi Mircea Negulescu au fost trimişi în judecată de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).



Parchetul General transmitea, într-un comunicat remis Agerpres, că Lucian Onea este acuzat de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.



În acelaşi dosar, Mircea Negulescu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.



Procurorii de la SIIJ susţineau că Lucian Onea şi Mircea Negulescu l-au determinat, în cursul lunii mai 2015, pe un martor (fostul deputat Vlad Cosma - n.r.) să plăsmuiască un denunţ în numele unei persoanei imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conţin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetăţenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracţiunea de coruperea alegătorilor pretins săvârşită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunţul.



Onea mai este acuzat că a dispus, cu ajutorul lui Negulescu, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor faţă de o persoană despre care ştia că nu este vinovată.



Totodată, Lucian Onea este acuzat că a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrângeri asupra martorului denunţător.



"În rechizitoriu, se mai reţine că inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti, în mod repetat, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în perioada aprilie - mai 2015, l-au determinat pe martorul denunţător să contrafacă, prin exercitarea de constrângeri, a unui denunţ şi a unor tabele în format electronic conţinând nume de persoane din Republica Moldova care ar aparţine unor cetăţeni români imaginari", explica Parchetul.



Potrivit acestuia, Lucian Onea şi Mircea Negulescu l-au constrâns pe fostul deputat Vlad Cosma ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma. Ca urmare, acesta ar fi întocmit în fals o sesizarea privind mita electorală. Documentele false au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la DNA Ploieşti.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News