Nicușor Dan: Teoretic e stupid, dar luăm bani de la sănătate și educație pentru apărare. Ca să fim în NATO trebuie să plătim!

"Dacă vrem apărare de la NATO, trebuie să plătim", asta spune Nicușor Dan, care explică fără ocolișuri că banii pentru apărare vor fi luați inclusiv din sănătate și educație, așa cum fac toate statele de când a început războiul.

Tot el anunță și un obiectiv clar: un parteneriat mai puternic cu SUA, cu o vizită oficială programată pentru anul viitor.

"Le spun oamenilor să stea liniştiţi, pentru că România e într-o alianţă foarte puternică, NATO, care îi apără securitatea. Dar ca să fim în această alianţă trebuie să plătim, nu putem aştepta ca doar alţii să ne apere pe noi.

Așa cum ne așteptăm ca parteneriatul să descurajeze pe cineva să ne atace pe noi, și noi trebuie să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții.

Asta înseamnă că o parte din bani o să-i luăm de la sănătate, de la educație și o parte o să-i ducem – teoretic e stupid dar asta trebuie să facem – îi ducem în industria de apărare. E lucrul pe care toată lumea îl face în Europa de când a început acest război de 3 ani și jumătate, pentru a descuraja ca alții să ne atace. (...)

Eu îmi doresc un parteneriat cu SUA și acest lucru să se traducă în cooperare economică mai mare. Vizita o să fie anul viitor sigur și când lucrurile o să fie pregătite, o s-o facem", a declarat Nicușor Dan, în direct la România TV.