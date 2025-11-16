€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Data publicării: 21:45 16 Noi 2025

Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Autor: Giorgi Ichim

nicusor-dan-traian-basescu Nicusor Dan Traian Basescu - Foto: Agerpres
 

Ce i-a răspuns Nicușor Dan lui Traian Băsescu.

"Este un proces pe care l-am observat și în mandatul meu și e nerezolvat. Noi suntem o națiune dispersată. nu mai putem fi un bloc, un monolit, noi, românii. Nu, noi, românii suntem împrăștiați, ne dușmănim unii pe alții, am făcut din partide instrumente prin care să luptăm unii împotriva celorlalți.

Trebuie să găsim o formulă de reunificare a națiunii. Numai președintele poate să o facă și poate să dea startul acestei națiuni", i-a transmis Traian Băsescu lui Nicușor Dan.

Răspunsul dat de Nicușor Dan lui Traian Băsescu

"Are dreptate președintele Băsescu. Lucrul cel mai simplu este să ai o opinie - ăștia nu fac nimic! / Politicienii sunt ăia care nu fac nimic!

E mai greu să cobori să vezi mecanismele.

În momentul în care cobori și te uiți la tehnicalitățile acestea e mai greu. De asta mulți politicieni nu coboară niciodată și se rezumă la un ping-pong de declarații.

Ca să rezolvi trebuie să cobori în adâncime, dar e nevoie de puțin timp și să aduci oamenii la o discuție.

Eu sunt optimist.

Bineînțeles că atât timp cât tensiunea asta s-a tot acumulat nu poți să te aștepti ca ea să dispară în 2 luni, în 4 luni.

Trebuie ca pe marile probleme să avem un dialog real și trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor că statul ăsta funcționează pentru ei! Vedem că în multe zone nu funcționează pentru cetățeni, ci pentru diverse rețele de interese", a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
traian basescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
BANCUL ZILEI: Ce i s-a cerut peștișorului de aur
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Ucraina le cere aliaţilor bani pentru a extinde producţia de drone
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Avantajul major al chirurgiei robotice în tratarea herniei. Dr. Teodor Buliga: Eu n-aș putea face asta cu propria mână
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Nicușor Dan: Teoretic e stupid, dar luăm bani de la sănătate și educație pentru apărare. Ca să fim în NATO trebuie să plătim!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 15 Noi 2025
Economia României a pierdut cel mai important lucru, avertizează un expert
Publicat acum 15 ore si 48 minute
Arbitrul Michael Oliver a recunoscut că a greşit la Bosnia-România. Marius Marin a dezvăluit discuţia cu centralul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close