Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea

"Este un proces pe care l-am observat și în mandatul meu și e nerezolvat. Noi suntem o națiune dispersată. nu mai putem fi un bloc, un monolit, noi, românii. Nu, noi, românii suntem împrăștiați, ne dușmănim unii pe alții, am făcut din partide instrumente prin care să luptăm unii împotriva celorlalți.

Trebuie să găsim o formulă de reunificare a națiunii. Numai președintele poate să o facă și poate să dea startul acestei națiuni", i-a transmis Traian Băsescu lui Nicușor Dan.

Răspunsul dat de Nicușor Dan lui Traian Băsescu

"Are dreptate președintele Băsescu. Lucrul cel mai simplu este să ai o opinie - ăștia nu fac nimic! / Politicienii sunt ăia care nu fac nimic!

E mai greu să cobori să vezi mecanismele.

În momentul în care cobori și te uiți la tehnicalitățile acestea e mai greu. De asta mulți politicieni nu coboară niciodată și se rezumă la un ping-pong de declarații.

Ca să rezolvi trebuie să cobori în adâncime, dar e nevoie de puțin timp și să aduci oamenii la o discuție.

Eu sunt optimist.

Bineînțeles că atât timp cât tensiunea asta s-a tot acumulat nu poți să te aștepti ca ea să dispară în 2 luni, în 4 luni.

Trebuie ca pe marile probleme să avem un dialog real și trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor că statul ăsta funcționează pentru ei! Vedem că în multe zone nu funcționează pentru cetățeni, ci pentru diverse rețele de interese", a declarat Nicușor Dan, la România TV.