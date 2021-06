Nicole Cherry, însărcinată. A anunțat sexul copilului / Foto

Nicole Cherry, în vârstă de 22 de ani, a lansat marți piesa 'Scrie-mi pe suflet', ocazie cu care a și dat marea veste.

Pentru a nu lăsa loc de întrebări, a urmat o postare pe rețelele de socializare. Nicole Cherry a scris că 'Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.'

'De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati.', a mai transmis Nicole Cherry, marți seară.

Nicole Cherry a dezvăluit sexul bebelușului

După ce a vorbit la emisiunea lui Cătălin Măruță de la ProTV despre sarcină, spunând că 'Nu zic dacă e fată sau baiat, o să zic asta pe Instagram. Cert este că e unul, nu sunt gemeni. Dacă ajung la 150.000 de like-uri pe Instagram o să pun o poză prin care anunț ce o să am, așa că lumea trebuie să dea like', a urmat și anunțul sexului bebelușului.

Printr-o postare pe Instagram, miercuri seară, Nicole Cherry a dezvăluit că va fi mamă de fetiță: 'O să avem o cireșică', a scris ea.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Nicole ???? (@nicolecherry)

'Eu o anunțasem pe mama, cumva toți știau că ne dorim un copil, când i-am anunțat că sunt însărcinată au fost foarte fericiți. Sunt însărcinată în trei luni. Când am aflat că sunt însărcinată m-am bucurat, fiind primul nu contează dacă e fetiță sau băiat, sănătos să fie copilul. Am 22 de ani, o să îmi fac un cadou de ziua mea, o să nasc cam în preajma zilei mele de naștere, o sa fie în zodia Sagetător copilul', a mai spus Nicole Cherry, la ProTV.