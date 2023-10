Nepotul lui JFK și-ar dori să candideze ca independent la alegerile prezidențiale din SUA. Cum îi va încurca asta pe Biden și Trump

O treime dintre alegătorii democrați ar vota probabil pentru Robert F. Kennedy Jr. dacă acesta va candida ca independent la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit unui nou sondaj, ceea ce, ipotetic, i-ar putea oferi victoria lui Donald Trump.

Sondajul Rasmussen Reports a constatat că 57% dintre alegătorii democrați plănuiesc să-l susțină pe Biden în alegerile interne din tabăra Partidului Democrat, spre deosebire de 25% pentru Kennedy, 3% pentru Marianne Williamson și 7% pentru orice alt candidat.

Trebuie totuși avut în vedere faptul că Rasmussen Reports, casa de sondare care a realizat măsurătoarea, are o reputație negativă în SUA.

În 2009, revista Time a descris Rasmussen Reports drept un „grup de sondaj cu tendință conservatoare”.Scriitorul John Zogby a spus în 2010 că Scott Rasmussen are o „circuință electorală conservatoare”. Iar în 2012, The Washington Post a numit Rasmussen drept „o casă de sondare polarizantă”.

Kennedy, nepotul președintelui ucis John F. Kennedy, a devenit cel mai apropiat contestatar al lui Joe Biden din Partidul Democrat, de când și-a anunțat candidatura la Casa Albă, în aprilie. În ciuda apartenenței sale politice, Kennedy e foarte bine primit și de conservatori, datorită scepticismului său la vaccinul împotriva coronavirusului, starul Fox News, Sean Hannity, descriindu-l drept „cea mai bună opțiune” a democraților de a-l învinge pe Biden.

Potrivit sondajului Rasmussen, 41% dintre democrați au o viziune cel puțin favorabilă despre Kennedy, împreună cu 56% dintre republicani și 49% dintre cei fără afiliere de partid. În total, 49% dintre alegătorii probabili îl privesc favorabil pe Kennedy, inclusiv 14% foarte favorabil, în timp ce 37% au o părere nefavorabilă despre el.

Dacă democrații și republicanii îl nominalizează pe Biden și, respectiv, pe Trump, iar Kennedy candidează ca independent, 33% dintre alegătorii democrați l-ar vota „probabil” pe el, iar 14% care ar fi „foarte probabil” să-l susțină.

Dintre alegătorii probabili în ansamblu, 25% au spus că ar vota pentru Kennedy dacă acesta candidează împotriva lui Biden și Trump, inclusiv 14% dintre republicani, potrivit aceluiași sondaj.

Vorbind pentru Newsweek, un purtător de cuvânt al campaniei lui Kennedy a declarat: „Faptul că președintele Biden este atât de nepopular încât o treime dintre democrați ar vota pentru un candidat independent la alegerile generale subliniază importanța organizării unor alegeri primare corecte și competitive.

„Dacă DNC [Convenția Națională Democrată] nu reușește să facă acest lucru, probabil că se vor înșela cu un candidat slab căruia îi lipsește atractivitatea populară pentru a-i învinge pe republicani – indiferent dacă există sau nu un candidat terț puternic în cursă”.

Robert F. Kennedy Jr. l-ar putea pune în pericol și pe Trump

Eforturile dreptei americane de a-l ridica în slăvi pe Robert F. Kennedy Jr. au fost, pe cât de transparente, pe atât de cinice, potrivit analistului politic Aaron Blake, într-o opinie publicată de Washington Post.

Ideea, așa cum a susținut-o Stephen K. Bannon și alții asemenea, a fost în mod clar să încerce să-l facă de rușine pe președintele Biden la alegerile primare, spune acesta. Așa că au folosit sondajul precoce umflat al lui Kennedy ca o scuză pentru a trata provocarea principală a unei figuri marginale ca pe ceva real și amenințător.

Fox News a luat mingea și a fugit cu ea, publicând multe zeci de povești și prezentându-l în mod regulat în emisie. Republicanii Camerei l-au invitat chiar să depună mărturie la Capitol Hill.

Nu a funcționat. Și acum, se pare că totul s-ar putea întoarce împotriva lor, mai e de părere analistul politic.

Cele mai recente indicii sunt că Kennedy va pune capăt provocării sale din cadrul alegerilor primare democrate împotriva lui Biden și, în schimb, va candida la alegerile generale. Mediaite a raportat vineri că va anunța o ofertă independentă pe 9 octombrie.

Solicitat să comenteze dacă raportul este adevărat, campania lui Kennedy a răspuns doar printr-un link către un videoclip care previzualiza anunțul care va avea loc la data de 9 octombrie.

Și în timp ce Kennedy este un politician din familia democrată proeminentă a țării, există multe motive să credem că o ofertă a unei terțe părți l-ar putea răni mai mult pe Donald Trump decât pe Biden, completează analistul.

Nu există un sondaj bun care să testeze o ofertă terță parte a lui Kennedy. Ceea ce știm este că republicanilor le place de Kennedy cu mult mai mult decât democraților. Acest lucru a fost adevărat la scurt timp după ce și-a lansat campania în aprilie, iar decalajul a devenit acum o prăpastie.

Cel mai recent sondaj de la Universitatea Quinnipiac arată că republicanilor le place Kennedy cu o marjă de 30 de puncte procentuale, 48% favorabil și 18% nefavorabil.

Democrații, între timp, au dezvoltat un dezgust copleșitor. Sondajul Quinnipiac arată că doar 14% au o părere favorabilă despre el, comparativ cu 57% care au o părere nefavorabilă.

Democraților nu le-a plăcut niciodată în mod deosebit de Kennedy, mai susține analistul. El a trecut de la 14 puncte procentuale sub nivelul mării (mai degrabă defavorabil decât favorabil), la mijlocul lunii iunie, la 23 de puncte sub nivelul mării, la sfârșitul lunii iunie, la 26 de puncte în iulie, la 31 de puncte în august și, acum, a ajuns la 43 de puncte sub nivelul mării.

Cât despre republicani, ei îl plac mai mult pe Kennedy decât pe mulți dintre candidații de top pentru prezidențiale propuși de partidul lor. Îl plac chiar mai mult decât antreprenorul Vivek Ramaswamy și decât pe fostul vicepreședinte Mike Pence și cam la fel de mult ca pe fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, sau pe senatorul Tim Scott (R-S.C.). Doar Trump și guvernatorul Florida Ron DeSantis sunt în mod clar mai populari.

În schimb, în tabăra democraților, Kennedy a ajuns la performanța negativă de a fi mai puțin popular decât unii candidați propuși de republicani, precum Nikki Haley și fostul guvernator din New Jersey, Chris Christie.

