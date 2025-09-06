Data actualizării: | Data publicării:

Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Dragoș Pîslaru - Foto: Agerpres
Dragoș Pîslaru - Foto: Agerpres

Ministerul Fondurilor Europene este în atenția... rețelelor sociale. 

Atenția vine după ce ministrul Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a publicat o fotografie cu o ”angajată” total neașteptată. 

Citește și: Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă

”Nepotism la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: am angajat-o la cabinetul ministrului pe Siena Maria, fiica consilierului meu. A obținut acest post fără concurs, la vârsta de doar două săptămâni și două zile. N-are absolut nicio experiență în domeniul fondurilor europene și nici măcar nu are studiile superioare finalizate. Nu e prea încântată de ritmul de muncă de la minister - a început să plângă din prima zi.I-am aprobat concediu de odihnă pentru următorii 20 de ani” a scris Dragoș Pîslaru, pe Facebook. 

06 sep 2025, 16:09
