Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Un nou studiu realizat în Norvegia arată că fiecare naștere reduce semnificativ riscul de a dezvolta cancer mamar, ovarian sau uterin. 

Femeile care au născut mai mulți copii au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta anumite forme de cancer, potrivit unui nou studiu de amploare realizat în Norvegia.

Cercetarea, desfășurată de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT), a descoperit că riscul de cancer mamar, ovarian și uterin scade cu aproximativ 10% pentru fiecare naștere. Femeile care au avut șase copii prezintă un risc aproape la jumătate față de cele care nu au născut niciodată, a relatat miercuri postul public norvegian NRK, scrie Xinhua.

Studiul a fost coordonat de Eiliv Lund, profesor emerit la UiT, și s-a bazat pe analiza datelor istorice din recensământul norvegian din 1960 și din registrul național al cancerului, vizând peste 385.000 de femei născute între 1870 și 1915. Cercetătorii au ales această perioadă tocmai pentru a putea studia femei cu un număr mare de copii, în condițiile în care ratele natalității ridicate sunt rare în Norvegia modernă.

„Analiza noastră arată o scădere constantă a riscului de cancer cu fiecare naștere, iar acest efect se menține până la 15 copii – ceva ce niciun alt studiu nu a documentat până acum”, a declarat Lund pentru NRK.

Care este explicația

 

Studiul atribuie acest efect protector modificărilor hormonale și imunologice care au loc în timpul sarcinii. Cercetătorii au observat modele aproape identice de reducere a riscului în cazul celor trei tipuri de cancer analizate.

Potrivit lui Lund, sarcina presupune o adaptare majoră a sistemului imunitar al mamei, întrucât fătul este diferit genetic. Se crede că această modificare imunitară contribuie la reducerea riscului de cancer mai târziu în viață.

Giske Ursin, directorul Registrului Cancerului din Norvegia, a menționat că, deși legătura dintre naștere și riscul mai scăzut de cancer este cunoscută de ani de zile, acest studiu este unic prin faptul că include femei cu până la 15 copii.

„Descoperirile aduc o contribuție valoroasă în prevenirea cancerului, chiar dacă în prezent femeile au, în medie, mai puțini copii”, a spus ea.

„Este o cercetare extrem de interesantă, care ne ajută să îmbunătățim strategiile de prevenție și tratament”, a declarat Brage Larsen Sollund, director regional al Societății Norvegiene pentru Combaterea Cancerului.

