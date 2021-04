Nane și Delia revin cu o nouă colaborare de excepție și lansează clipul piesei ”În Rai” / video

Piesa a fost lansată exclusiv pe digitale timp de o săptămână, perioadă în care a înregistrat rezultate spectaculoase: #9 Top 100 Spotify, #19 trending Youtube (cu artwork). După lansarea clipului, la nici 24h, el se plasează pe #6 trending Youtube.

Piesa a fost compusă și produsă de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane.

“M-am gândit la Delia încă de când am scris versurile și am tras primul demo. Știam sigur că nu se poate da greș în combinația asta, mai ales după Cum era. În Rai vine acum cu un sound diferit și cu emoție. Sperăm să vă placă ”, a declarat Nane, iar Delia a completat: “Trupa N&D se reunește - Nane & Delia!”.

Clipul, realizat de NGM Creative (Bogdan Păun - regizor, Alexandru Mureșan - DOP) și Loops Production (producție), îi prezintă pe cei doi artiști în cadre care se succed dinamic și induc o stare de visare.