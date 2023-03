Modurile surprinzătoare prin care consumul de cafea te poate ajuta să slăbești

Fie că o savurezi neagră, cu un strop de lapte de cocos sau amestecată cu scorțișoară și miere, cafeaua îți face ziua mai bună.

Și dacă doriți să scăpați de kilogramele în plus de pe talie, obiceiul acesta vă poate întări eforturile.

Laura Burak, fondatoarea GetNaked® Nutrition și autoarea cărții „Slim Down with Smoothies”, a dezvăluit beneficiile cafelei în timpul regimului, pentru publicația Eat This.

Totuși, ea subliniază că cafeaua nu ar trebui să înlocuiască mesele sau gustările.

„De multe ori găsesc clienți care beau o ceașcă de cafea la ora 15:00 ca înlocuitor pentru mâncare, drept o modalitate de a sări peste o masă și de a economisi calorii, deoarece îți suprimă temporar pofta de mâncare. Cu toate acesta, atunci când ți-e foame , te rog să mănânci”, spune Burak.

Cafeaua te poate ajuta să te simți plin

Obiceiul tău zilnic de a bea cafea poate promova senzația de sațietate. Acest lucru vă poate ajuta să evitați supraalimentarea sau gustările nesănătoase.

„Este, de asemenea, un lichid care, la fel ca apa, vă ajută să vă mențineți stomacul plin și, prin urmare, vă poate ajuta să mâncați o cantitate mai adecvată de alimente dacă doriți să pierdeți în greutate”, explică Burak.

Cafeaua are cofeină care vă poate stimula energia și metabolismul

„Acea lovitură de cofeină poate face diferența”, explică Burak. „Mai ales ca mamă, cu siguranță îmi dă energie și mă motivează și face parte dintr-un ritual de dimineață calmant. Desigur, totuși, asigură-te că te concentrezi și pe un somn de calitate și nu folosiți cafeaua în mod cronic pentru energie artificială.”

Cafeaua neagră este o băutură extrem de scăzută în calorii

Dacă preferați să beți cafeaua neagră, Burak spune că o ceașcă conține mai puțin de cinci calorii. Așadar, o cană veche de cafea fierbinte fără aditivi nu are zahăr și, practic, nu are calorii, ceea ce o face o băutură ideală de consum dacă încerci să slăbești.

Nu adăuga prea multe ingrediente în ceașca ta de cafea

„Fie că obiectivele tale de sănătate includ sau nu pierderea în greutate, ai grijă ce suplimente adaugi la cafea, întrucât pot contribui la dieta ta cu o cantitate semnificativă de calorii inutile și adaos de zahăr și grăsimi saturate”, explică Burak.

