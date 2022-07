Mituri despre bolile pe care le poți lua de la partenerul tău

De fapt, nu există o metodă infailibilă de a te proteja. Dar poți limita riscurile prin folosirea prezervativului și testarea periodică.

Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS) sunt acele infecții transmise prin contact sexual. Ele sunt cauzate de diverse bacterii, paraziți, ciuperci și virusuri. Testarea pentru ITS este importantă întrucât o persoană poate avea o infecție fără să cunoască acest lucru (în majoritatea cazurilor, nu există semne sau simptome). Acesta este motivul pentru care specialiștii preferă termenul de infecție cu transmitere sexuală (ITS) și nu boală cu transmitere sexuală (BTS), deoarece poți avea o infecție fără să ai simptome de boală.

Mituri din așternuturi

Bolile cu transmitere sexuală trec de la sine.

Nu, nu trec de la sine, ci trec de la un partener la altul. Cea mai sigură cale de a ști dacă te-ai infectat este testarea periodică.

Dacă nu am simptome înseamnă că nu o să-mi infectez partenerul/a.

Bolile cu transmitere sexuală se răspândesc cu ușurință tocmai pentru că, de multe ori, nu prezintă simptome. Tu crezi că totul e ok și de fapt îți infectezi partenerul fără să știi.

Bolile cu transmitere sexuală afectează doar tinerii.

Statistic vorbind, tinerii sunt cei mai expuși acestor boli pentru că sunt și cei mai activi sexual. Dar asta nu înseamnă că odată cu vârsta scade riscul de a te infecta. E suficient un singur contact sexual neprotejat pentru a te infecta cu sifilis, gonoree, herpes genital, chlamydia sau chiar SIDA.

Dacă m-am infectat și m-am tratat, gata, am imunitate.

Unele boli cu transmitere sexuală pot fi tratate, însă nu toate se pot vindeca. Cea mai sigură cale să știi dacă te-ai reinfectat sau nu este testarea periodică.

Cancerul de colon și cancerul colorectal (care combină cancerul de colon si cancerul de rect) sunt afecțiuni maligne ce apar la nivelul intestinului gros, ultimul segment al tubului digestiv.

Afecțiunile debutează la nivelul rectului (partea finală a tubului digestiv) sau la nivelul colonului (intestin gros). Acest tip de cancer este des întâlnit la persoanele care au peste 45-50 de ani, însă poate fi detectat și la o vârstă mai mică. Conform statisticilor, cancerul la colon este una dintre cel mai des întâlnite afecțiuni maligne și se preconizează ca în următorii ani numărul celor afectați va crește semnificativ.



În primă fază a manifestării cancerului de colon, apar unele formațiuni necanceroase (benigne) pe peretele intestinului gros, numite polipi. Cu timpul, nedepistați si netratați, unii dintre polipi se pot modifica și pot declanșa boala canceroasă.

Verifică-ți scaunul!



Acesta a fost mesajul insistent transmis în campania ei de conștientizare a cancerului colorectal de prezentatoarea BBC Deborah James, care a avut cancer de colon și a murit săptămâna trecută la vârsta de 40 de ani. Deborah James este o prezentatoare BBC care a făcut vizibilă lupta ei împotriva cancerului. A murit la 40 de ani.

La ce trebuie să fii atent:

Sânge în scaun fără un motiv aparent. Poate fi roșu aprins sau roșu închis. Vezi mai multe aici.

