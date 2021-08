Alexandru Mitriţă a semnat cu PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu

Alexandru Mitriţă pleacă de la New York City FC.

Clubul grec de fotbal PAOK Salonic a ajuns la un acord cu New York City FC pentru împrumutul internaţionalului român Alexandru Mitriţă la echipa antrenată de conaţionalul său Răzvan Lucescu.



Mitriţă, care s-a despărţit luna aceasta de echipa saudită Al Ahli Jeddah, va purta tricoul cu numărul 28 la clubul elen.



Alexandru Mitriţă şi-a început cariera la Drobeta-Turnu Severin, după care s-a transferat la FC Viitorul Constanţa. În sezonul 2012-13 a petrecut şase luni sub formă de împrumut la echipa Under-21 a Stelei, care a evoluat în UEFA Youth League. Apoi a revenit la Viitorul rămânând până în 2015, când s-a transferat la Pescara. A pus umărul la promovarea echipei în Serie A, dar în 2017 a semnat pentru Universitatea Craiova, pentru care a jucat 60 de partide şi marcat 29 de goluri, oferind şi 11 assist-uri. A câştigat Cupa României în sezonul 2017-18, marcând un gol în finală. Evoluţiile sale bune i-au adus un transfer la New York City FC în februarie 2019, pentru aproape opt milioane de euro. După izbucnirea pandemiei, Mitriţă, care a avut 49 de apariţii şi 18 goluri în MLS, precum şi 7 assist-uri, a fost împrumutat în octombrie 2020 la Al Ahli pentru a fi mai aproape de familie. La echipa saudită a avut un bilanţ de 30 de apariţii, 4 goluri şi 5 pase decisive.



Mitriţă a adunat şi 13 selecţii la naţionala României, pentru care a marcat două goluri. PAOK va juca în acest sezon în grupele Europe Conference League, transmite Agerpres.

Alexandru Creţu a semnat pentru Universitatea Craiova

Mijlocaşul Alexandru Creţu a semnat, marţi, cu echipa de fotbal Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de trei ani, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, a anunţat clubul pe pagina sa de Facebook. Campion al Sloveniei cu NK Maribor, noul jucător al Universităţii va purta tricoul cu numărul 14.



Alexandru Creţu (29 ani) vine din postura de jucător liber, după ce şi-a reziliat sâmbătă contractul cu FCSB. Internaţionalul român (4 selecţii), care ajunsese în această vară la FCSB, a jucat doar şapte meciuri (cinci în campionat) pentru roş-albaştri.



Creţu şi-a început cariera la CSMS Iaşi, după care a mai evoluat la Corvinul Hunedoara, iar în ianuarie 2017 s-a transferat la Olimpija Ljubljana, de unde a ajuns la NK Maribor în februarie 2018. Tot marţi, Universitatea Craiova l-a transferat, sub formă de împrumut, pe mijlocaşul francez Lyes Houri, de la Fehervar Szekesfehervar.