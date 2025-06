MIT sau REALITATE: Adevărul despre HPV pe înțelesul tuturor / VIDEO

Campania vine ca răspuns la nevoile de informare ale publicului, precum și la concluziile unui studiu realizat de Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (UMF Craiova), recent publicat, pentru a identifica cele mai frecvent întâlnite mituri legate de HPV, așa cum sunt percepute de medicii de familie, în timpul discuțiilor cu pacienții. Potrivit studiului, medicii de familie consideră că persistența unor mituri continuă să alimenteze ezitarea față de vaccinare.

Atunci când părinții sunt expuși constant la informații false sau greșite, menite să submineze consensul validat științific despre infecția cu HPV și prevenția prin vaccinare, ezitarea la vaccinare în rândul acestora crește. De altfel, ezitarea la vaccinare se numără printre principalii factori care contribuie la rate scăzute de vaccinare anti-HPV, inclusiv în România.

Printre cele mai frecvente motive invocate pentru lipsa intenției de vaccinare provenite din studiile privind ezitarea la vaccinarea anti-HPV se numără temeri privind siguranța vaccinurilor, percepția că vaccinul nu este necesar și cunoștințele insuficiente despre vaccin. Din păcate, majoritatea temerilor legate de vaccinul HPV sunt mai mult legate de mit decât de realitate.

Campania „MIT sau REALITATE” abordează convingeri de tipul: „Nu am avut niciodată simptome de HPV”, „Folosesc prezervativ, deci sunt protejat(ă)”, „Sunt băiat, deci HPV nu mă afectează” sau „Nu am început viața sexuală, deci nu am nevoie de vaccin”.

Vaccinarea – o oportunitate prezentă, dar insuficient valorificată de părinți

România oferă un program amplu de vaccinare anti-HPV: vaccinarea este gratuită pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 19 ani neîmpliniți, iar femeile cu vârste între 19 și 46 de ani neîmpliniți beneficiază de compensare de 50%. Cu toate acestea, rata de acoperire vaccinală rămâne suboptimală, de doar 6%.

Dr. Gindrovel Dumitra: „Avem obligația de a combate ezitarea prin dialog informat”

„Miturile despre vaccinarea anti-HPV nu sunt simple opinii izolate, ci convingeri adânc înrădăcinate în comunități întregi, cu impact negativ asupra sănătății publice. Avem obligația, ca profesioniști din domeniul sănătății, să combatem această ezitare printr-un dialog clar, empatic și susținut de informații corecte. Doar printr-o relație de încredere între pacienți și medici putem diminua percepțiile eronate și putem proteja viitorul unei generații”, a declarat Dr. Gindrovel Dumitra, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei, coordonator Grupul Naţional de Vaccinologie - Societatea de Medicină de Familie.

Cele mai frecvente mituri

Potrivit studiului realizat de SNMF, cele mai frecvent raportate mituri pe care medicii de familie le-au întâlnit în practică au fost: „Vaccinul HPV este doar pentru fete”, „Vaccinul HPV are reacții adverse severe și pe termen lung” și „Există prea multe vaccinuri noi”. Respondenții din mediul rural au raportat o credință semnificativ mai mare în îngrijorările legate de siguranța vaccinului, eficacitatea acestuia, numărul în creștere de vaccinuri, necesitatea în cazul indivizilor monogami, frica de injecții și îngrijorările legate de promiscuitate, în cazul percepției părinților de adolescente cu vârsta între 15-18 ani.

Acest studiu, la care au participat 466 de medici de familie din toată țara, a explorat cât de frecvent întâlnesc medicii aceste mituri în practica lor clinică, pe baza interacțiunilor cu părinții băieților și fetelor cu vârste între 11 și 18 ani și cu femeile de peste 19 ani. Răspunsurile lor reflectă provocările din practica clinică de zi cu zi în comunicarea despre vaccinuri și oferă perspective asupra modelelor demografice ale ezitării față de vaccinare. Studiul poate fi accesat aici: HPV vaccine-related myths encountered in Romanian clinical practice: a cross-sectional survey of family doctors, GERMS - Enabling the future

Educația pentru sănătate, pilon esențial în reducerea poverii cancerelor determinate de infecția cu HPV

În perioada decembrie 2023 – decembrie 2024, peste 94.000 de persoane au început schema de vaccinare anti-HPV. Cele mai multe persoane vaccinate au fost de sex feminin, din grupa de vârstă 19-45 ani (42.205; 45%), urmată de fete cu vârsta între 11-14 ani (20.186; 21,4%) și de fete cu vârsta între 15-18 ani (12.854; 13.6%). În rândul băieților, cele mai multe doze au fost administrate segmentului de vârstă 15-18 ani.

„România are astăzi un program de vaccinare extins, accesibil și aliniat standardelor internaționale. Cu toate acestea, deși beneficiile vaccinării anti-HPV sunt recunoscute, ezitarea persistă, alimentată în multe cazuri de mituri și informații greșite. Prin campania «MIT sau REALITATE», ne dorim să susținem accesul la informație corectă și să consolidăm încrederea în recomandările medicale. Fiecare act de vaccinare este un pas în direcția unei societăți mai protejate și mai informate”, a declarat Marcelo Pascual Morales, Director General al MSD România și Republica Moldova.

Un instrument digital pentru informare corectă și decizii asumate

Platforma www.infohpv.ro, componentă esențială a campaniei, oferă informații validate științific, explicații accesibile și resurse adaptate nevoilor diferitelor categorii de public – adolescenți, părinți, femei adulte sau cadre medicale. Prin această inițiativă, MSD România contribuie activ la creșterea alfabetizării medicale și la consolidarea unui climat favorabil prevenției.

***

