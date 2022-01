Mirela Voicu, trei facturi la gaze într-o singură lună: Contorul îmi arăta 144 de metri cubi de gaze într-o jumătate de zi

"Avem parte de furnizori care sunt şi lacomi şi ticăloşi. Mulţi români sunt în situaţia asta, dar vorbesc în van, că nu îi aude nimeni. Pe data de 29 decembrie s-a emis factura în valoare de 814 lei, cu termen scadent 28 ianuarie - o factură corectă pentru că indexul autocitit. Îl transmit între 23 şi 27. Incorectă, dacă stăm să ne gândim că, în luna decembrie, la adresa de facturare, eu am locuit 7 zile. În ianuarie, pe data de 14, mi se trimite din nou o factură în valoare de 629 de lei, cu termen scadent 14 februarie.

După care, ieri, 29 ianuarie, primesc o altă factură cu data de emitere 31 ianuarie - noi fiind, astăzi, în sfânta zi de 30 - în valoare de 454 de lei, cu termen scadent martie. Săptămâna trecută, mai primesc o factură, 14 ianuarie - 14 februarie, în valoare de 629 de lei. Şi acum te întrebi: ori sunt incompetenţi, ori sunt ticăloşi, ori sunt ambele? Sunt oameni care nu-şi pot permite să plătească o factură, nu trei facturi emise în ianuarie. Am făcut o reclamaţie la furnizor. Am primit un răspuns, cred că în chineză, pentru că nu a înţeles nimeni nimic. Au schimbat, între timp, contorul, fără să le ceară nimeni, că, vezi doamne, este de opt ani. Am plecat de la adresa respectivă duminică, la ora 12.00 şi am venit la adresă sâmbătă, la ora 14.00. Într-o jumătate de zi contorul îmi arăta 144 de metri cubi de gaze într-o jumătate de zi", a spus Mirela Voicu, la Antena 3.

"O să le fac plângere penală la DNA, la DIICOT"

"Am plătit două facturi din cele trei, dar nu o să mai plătesc următoarea factură. O să le fac plângere penală la DNA, la DIICOT. Vreau să văd şi eu un director de companie sau cineva care îşi permite să îşi bată joc de români cu contorul la DNA, să ne explice cel care este responsabil de tot acest dezastru. Sunt oameni care au pensie cât jumătate din factura mea. Este inadmisibil! Sper să fie cât mai mulţi oameni care să facă aceste plângeri penale şi să ajungem la un consimț", a mai spus Mirela Voicu.

