Minodora arată FANTASTIC la doar 60 de kilograme. Cum a slăbit 40 de kilograme în doi ani

”Fac și sport și masaj pentru că nu e nicio frumusețe să slăbești și să rămână surplus de piele, însă este foarte greu pentru că eu am dat foarte multe kilograme jos, de la 100 de kilograme, sunt la 62 acum, merg spre 60 de kilograme. Operația de tăiere de stomac nu este o operație ușoară, să știți! Este o frustrare în permanență pentru că nu mai poți mânca, mănânci foarte puțin. Dacă mănânci încontinuu așa cum am mâncat eu, din nou ți se mărește (n.r stomacul) și din nou te îngrași. Trebuie știut foarte clar, că și cu această tăiere de stomac, dacă nu ai reguli și nu păstrezi niște limite, te reîngrași automat, este ca un balon de elastic. Dacă știi că nu ești conștiincios și nu respecți anumite lucruri, nu te opera de stomac!” spunea Minodora la Acces Direct, conform a1.ro.

Vedeta a căzut în capcana de a nu respecta dieta după operația la stomac, ceea ce a devenit inițial un coșmar pentru siluetă.

"În 2017 am făcut operația. Am slăbit cu operația 15 kilograme și, după un an și jumătate, m-am îngrășat opt/nouă kg. În momentul în care am văzut că încep să mă reîngraș și să nu am niciun rezultat cu stomacul operat, tăiat, am hotărât să diminuez total cantitățile de mâncare” povestea Minodora, în 2020.

Secretul: mâncați absolut orice, în cantități mici

”Vreau să le povestesc fetelor că eu mănânc absolut orice, inclusiv slănină afumată cu ceapă și cu pâine, pentru că îmi place, eu sunt bănățeancă. Mănânc absolut orice, inclusiv dulce, dar cantitățile mele sunt foarte mici, foarte, foarte mici, atât cât să îmi fac pofta”, spune Minodora. Aceasta mărturisește că a apelat și la niște picături care-i taie pofta de mâncare.

În același timp, mărturisește că respectă cele trei mese pe zi: ”Trei mese pe zi, fără nicio gustare. În loc de gustări poate un iaurt de fructe sau lichide. Ultima oră de masă, în weekend, este mai târzie, dar la ora 20 sunt mâncată deja. Totdeauna mănânc la micul dejun ceva, dar repet, cantitățile de mâncare sunt mici. Când spun sunt mici, sunt mici! Maximum cinci guri”, mai precizează Minodora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News