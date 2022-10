Ministrul Rafila, anunţ despre pastilele cu iod. Câţi români le-au cerut de la medicii de familie

Aproape 300.000 de români au apelat la medicul de familie pentru eliberarea pastilelor de iod, în septembrie, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.



"Populaţia eligibilă pentru pastile de iod este în jur de 7 milioane de persoane cu vârsta de până la 40 de ani. Dintre aceste persoane, în iulie au primit sau au solicitat pastile de iod doar 1.200, în august 218.000 (...), în luna septembrie, care tocmai s-a încheiat, aproape 300.000 de români au apelat la medicul de familie pentru eliberarea pastilelor de iod. Deci, avem peste jumătate de milion de persoane care au luat pastilele de iod. Eu sper ca acest ritm să continue şi în lunile următoare. (...) Cred că între timp şi medicii de familie au înţeles (...), atunci când au un consult cu un pacient cu vârstă de sub 40 de ani îi pot da, în afară de tratamentul obişnuit pe care îl primeşte sau recomandările medicale, şi prescripţia pentru el şi pentru membrii familiei care se încadrează în această categorie", a spus Rafila, miercuri, la Europa FM.

3 milioane de consultaţii pe lună





Potrivit ministrului, în România, în fiecare lună sunt circa 3 milioane de consultaţii la medicii de familie, ca atare un număr mare de români ar putea să primească reţetă cu care să îşi poată ridica pastile de iod.



În ceea ce priveşte capacitatea sistemului sanitar românesc de a face faţă unei stări de război sau unor atacuri neconvenţionale, el a menţionat că instituţia pe care o reprezintă are o analiză pe această temă.



"Am făcut analiza când a început conflictul din Ucraina şi am ajuns în situaţia să trebuiască să putem oferi asistenţă medicală pacienţilor din Ucraina sau eventualilor pacienţi (...). Cred că într-o anumită măsură sistemul de sănătate, până într-un anumit moment, poate să răspundă unor astfel de provocări. Trebuie să înţelegem că, dacă există o stare de război, comanda o preia Armata şi este normal să fie aşa, pentru că este o chestiune coordonată, care ţine cont şi de partea de resurse medicale militare şi de gestionarea situaţiei pentru eventualii combatanţi şi pentru populaţia civilă", a adăugat Alexandru Rafila, citat de Agerpres.

Polonia distribuie iodură de potasiu din cauza ameninţării nucleare

Autorităţile poloneze au anunţat, vineri, că au distribuit comprimate de iodură de potasiu pompierilor din toată ţara, în cazul unei expuneri provocate de războiul din Ucraina, negând în acelaşi timp că există motive de îngrijorare, relatează AFP.

Această măsură a fost luată în reacţie la luptele din jurul centralei nucleare ucrainene din Zaporijjia, cea mai mare din Europa, care a provocat temeri de un dezastru nuclear. 'Am decis, ca măsură preventivă, să începem distribuirea de tablete de iodură de potasiu către serviciile de pompieri', a declarat presei ministrul adjunct de Interne Blazej Pobozy.

El a precizat că este o măsură de rutină 'în cazul unei potenţiale ameninţări de radiaţii, care... pentru moment nu există'. Comprimatele trebuie transferate autorităţilor locale şi vor ajunge în cele din urmă în puncte de distribuţie, şcoli în majoritatea cazurilor. Pobozy a spus că există suficiente doze pentru toţi cei care ar avea nevoie. Un reprezentant medical prezent la conferinţa de presă a avertizat despre pericolele administrării acestor pastile dacă nu este necesar. Oficialul polonez a menţionat că tabletele de iodură de potasiu reprezintă o măsură preventivă în cazul unui accident nuclear, dar nu ar fi de niciun folos în cazul unui atac tactic cu armă nucleară.

