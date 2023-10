Ministrul israelian al Apărării, anunț de ultimă oră: Am un singur scop!

Update

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat că Israelul nu caută un război extins și că operațiunea terestră în Gaza va avea loc atunci când vor fi create condițiile potrivite, informează Reuters.

„Ziua nu este departe...manevra va începe atunci când vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant.

Știrea inițială

Forțele terestre israeliene au operat, joi, în nordul Fâșiei Gaza, atacând mai multe ținte ale Hamas înainte de a se retrage. Ministrul israelian al Apărării a spus ce obiective are și a vorbit despre obligația de a câștiga acest război.

„În data de 7 octombrie Hamas a deschis un război împotriva cetățenilor Israelului, împotriva copiilor, împotriva femeilor, împotriva supraviețuitorilor de Holocaust, un război împotriva așezărilor de civili, un război de ucidere, de viol, de răpire, de furt, un război menit să ne priveze de dorința de a trăi aici.

Noi vrem să trăim aici!

Pe 7 și 8 octombrie am văzut luptătorii care au ieșit în fața focului, am văzut luptătoare care au luat grenadele care erau atașate teroriștilor și le-au aruncat în camera următoare, am văzut luptători care au trecut din localitate în localitate, luptători care au reușit să contracareze atacurile teroriștilor și capacitatea lor de a omorî și mai multe persoane.

Am trecut la atac exact și puternic, din aer, terestru și din mare! Distrugem tuneluri, distrugem instalații ale Hamasului, eliminăm soldații Hamas, de la primul soldat până la cei care administrează aceste atacuri teroriste.

Avem obligația de a câștiga acest război, de a învinge!

Avem obligația de a păstra încrederea între poporul Israel și guvernul din Israel. Vom învinge acest război! Cetățenii țării vor putea să continue să trăiască aici în liniște și în pacea care li se cuvine.

Vom continua să creăm condițiile pentru a duce această bătălie. Sunt determinat să aducem o victorie în acest război. Suntem cu cei mai buni oameni care ne stau la dispoziție. Am un singur scop: a aduce victorie statului Israel asupra acestui dușman crud, această organizație de ISIS din Gaza.

S-a întâmplat ceva fără precedent: peste 200 de persoane au fost răpite. Eu, ca tată, bunic, ca fiu al supraviețuitorilor de Holocaust, înțeleg prețul incomensurabil pe care îl plătesc cei care au pierdut oameni în aceste atacuri teroriste.

Eu am obligația să fac tot ceea ce e posibil să aduc toți răpiții înapoi la familiile lor. Un astfel de eveniment nu a avut loc în Israel în cei 75 de ani de existență. Ceea ce se va întâmpla în următorii 75 de ani va depinde de ceea ce noi vom obține în această bătălie.

Nu avem de ales! Trebuie neapărat să învingem! Nu avem de ales! Sau noi, sau ei!", a spus Yoav Galant, ministrul israelian al Apărării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News