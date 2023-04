„Am semnat astăzi un plan de acțiune pentru combaterea migrației ilegale, în care, așa cum a precizat domnul ministru anterior, se regăsesc măsuri punctuale pe care vrem să le întreprindem, spre exemplu trimiterea unor lucrători de poliție din România la Ministerul Federal de Interne al Austriei sau trimiterea unor lucrători austrieci, în zona celor trei state de la frontiera cu Ungaria. Este necesar ca atunci când crește numărul anumitor cetățeni care apar la noi să putem avea un număr de instrumente prin care să putem face schimb de informații pentru a putea reacționa imediat la aceste tipuri de modificări din statistici.

Am fost și la ultimul punct din program, la Poliția de Frontieră, unde, alături de domnul ministru, am putut să vedem ce lucruri minunate fac colegii de acolo, pe zona lor de responsabilitate. Tocmai asta îmi dă puterea să susțin, acum, că am o relație de parteneriat cu România prin ministrul de Interne, Bode, pentru a putea crea presiune la nivel european, inclusiv la Comisia Europeană, pentru a putea îmbunătăți sistemul de securitate”, a declarat ministrul austriac de Interne.

„Am o mare înțelegere pentru doleanța domnului ministru și pentru așteptările poporului român în ceea ce privește următoarea etapă de aderare la spațiul Schengen, dar la momentul de față trebuie să vă gândiți că inclusiv cetățenii austrieci au aceleași dileme în momentul în care sunt supuși unor controale la granița cu Germania. Au avut loc progrese foarte bune, sunteți pe calea cea bună, dar trebuie să vă și spunem că mai este o cale lungă! O să vă mulțumesc pentru colaborarea noastră excelentă, pentru cuvintele pe care ni le rostim, pentru faptul că dialogăm și pentru faptul că putem vorbi, în continuare, împreună, cu scopul de a atinge obiective în folosul ambelor țări”, a continuat Karner.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News