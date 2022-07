Ministrul Agriculturii, Petre Daea, chemat la DNA - surse

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar fi chemat la DNA, în calitate de martor, anunță Digi24, citând surse. El ar urma să se prezinte în fața procurorilor în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu.

Acuzațiile DNA la adresa lui Adrian Chesnoiu

Într-un prim comunicat de presă, procurorii DNA anunțau acuzațiile la adresa lui Adrian Chesnoiu: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infracțiuni).



Acuzațiile, în fapt, ale procurorilor anticorupție:

”În perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ai unor direcții județene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidați “agreați” dintre care, în urma susținerii probelor scrise și orale, doar trei au promovat concursurile respective.

De menționat este faptul că, la intervenția directă a ministrului, în cazul unuia dintre candidați, membrii comisiei ar fi fost nevoiți să-l promoveze pe acesta în condițiile în care nu obținuse un punctaj corespunzător. Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcția de șef serviciu, obținând până în prezent venituri salariale în valoare de 33.782 lei.



Cererii transmise i-au fost atașate referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și un număr de șase volume cuprinzând copii ale dosarului de urmărire penală.”

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane a transmis, ulterior, DNA.

În presă, s-ar fi ”scurs” și stenograme din acest dosar

“Dă-i domnule şi lui şapte, cel puţin şapte şi un pic, îi dăm şi noi. Că nu… nu tre’ să fie de zece. Şi te duci la Felix. Spune-i că te-am trimis io. Spune-i: a prins o zi proastă băiatu’ acesta, na. Îl ştim de mult noi”, i-ar fi cerut ministrul Adrian Chesnoiu martorului denunțător, conform unor stenograme scurse în presă.

Candidatul despre care ar fi fost discuția, respectiv ”băiatu`” care a prins o zi proastă, nu ar fi luat nici măcar punctajul minim.

Petre Daea l-ar fi asistat zilnic pe Adrian Chesnoiu când era ministru

"Vreau să spun un lucru pe care îl cunosc de la Daea, din ultimele luni. Daea l-a asistat aproape zi de zi pe Chesnoiu. Este o confidență pe care mi-a făcut-o, dar nu are rost să o ţin secret. Eu m-am mai consultat cu el, l-am mai invitat la Gold FM, am mai vorbit cu el de trei - patru ori. "Domnule, mă duc peste tot, încerc să ajut. Îl ajut şi pe Chesnoiu". Au făcut un cuplu bun. Faptul că Daea a stat totuşi lângă Chesnoiu şi acum el continuă... Să sperăm că proiectele alea bune pe care le-a avut Chesnoiu le continuă şi Daea. Am încredere în el, nu este hoţ. Este experimentat. Dar nu vom şti niciodată de ce a acţionat aşa DNA-ul împotriva unui om despre care aş fi putut spune, fără să îl cunosc, nişte lucruri bune", a spus Cozmin Guşă, într-o ediție a emisiunii ”Deferiți mass-media”.

Petre Daea și fiica

În trecut, și Petre Daea a fost acuzat că și-a angajat fiica într-o instituție direct subordonată. El ocupa funcția de ministru al Agriculturii atunci. Petre Daea a recunoscut și a justificat că o ajută pe aceasta ”să își facă un rost în viață”.

