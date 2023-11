Mila, câtă nevoie avem de ea? Dr. Simona Trifu despre un cuvânt care nu există în dicționarul de psihanaliză, dar susține că pacienții au mare nevoie de ceea ce reprezintă / video

„La un moment dat am încercat să fac o glumă amară în carte despre cuvântul milă. Mie mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt care, bineînțeles, nu este folosit în nici un examen clinic. N-o să vedem o foaie de observație în care este folosit cuvântul milă. N-o să vedem un examen psihologic în care să se folosească în descrierea clinică „milă”.

În schimb, atât de multă nevoie au pacienții de milă încât uneori mă întreb de ce unii oameni aleg să se ducă la preot. Sunt opțiuni. Te duci la terapeut, te duci la preot, unii oameni merg și la terapeut și al preot.

Cuvântul milă este esențial. Oamenii au nevoie să primească ceva. Pentru unii mila sună peiorativ. Și eu sunt amprentată și deși sunt psihanalistă și psihanaliza a apărut în Viena anilor 1900, într-un cerc de evrei atei, mila este ceva ce unii pacienți au mare nevoie să simtă. Iar tu (ca medic psihiatru) să-ți dai seama când poți să-ți arăți mila verbal, nonverbal, prin rezonanță de la inconștient la inconștient, fără să rănești și fără să trezești senzația de umilire și când să o oferi, aceasta era gluma de la care am pornit: „mila, cuvântul care lipsește din dicționarul de psihanaliză”.

Tocmai că nu este un cuvânt aparținând arealului psy, dar este un cuvânt care aparține mult arealului emoțional al omului aflat în suferință. Poate că biserica, religia, prin acest „Doamne, miluiește-ne pe noi!” aduce exact ceea ce noi avem nevoie, deși trebuie să simți, trebuie să fii acolo sau să te încerce viața ca să înțelegi semnificația lui „Doamne, miluiește-ne pe noi!” a declarat Simona Trifu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News