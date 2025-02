Mii de oameni au ieșit în stradă în Germania. "Noi suntem cordonul sanitar"

Mii de oameni au manifestat la Koln, potrivit poliţiei locale, mulţi afişând pancarte cu lozinci în care îl condamnau pe liderul şi candidatul la funcţia de cancelar federal din partea Uniunii Creştin Democrate (CDU), Fredrich Merz, care s-a aflat în spatele proiectului de lege puternic criticat.

"Fără Merz în martie", se putea citi pe un afiş - o referire la alegerile legislative din 23 februarie. Un alt participant purta o pancartă cu inscripţia: "Fritz, ascult-o pe Mutti!" - o referire la diminutivul prenumelui german Friedrich şi la fostul cancelar din partea CDU, Angela Merkel, cunoscută uneori drept "Mutti" sau mami, care s-a pronunţat împotriva promovării legislaţiei cu ajutorul AfD.

În Essen, aproximativ 3.000 de oameni au mărşăluit prin oraş într-o demonstraţie împotriva extremei drepte - mult mai mult decât se anticipa iniţial, a informat poliţia.

Protests have erupted across Germany in the wake of two contentious parliamentary votes on immigration. Demonstrators vented anger at the conservative CDU/CSU for collaborating with the far-right AfD party. https://t.co/bzxbZHVgls