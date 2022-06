Mii de candidați s-au înscris în serviciul militar voluntar în Armata Română

Ministrul a mai anunțat de asemenea că în circuitul legislativ există deja o lege pentru creşterea atractivităţii serviciului militar voluntar, prin care vor fi efectuate modificări privind beneficiile ce vor fi acordate acestor persoane.

"Avem în circuit legea aceea nouă pentru modificările legate de serviciul militar voluntar, sigur, care poate avea continuitate în ceea ce înseamnă voluntariat în general, în Armată Română. Am schimbat unele lucruri faţă de ce era iniţial, astfel încât am văzut că noi suntem deja într-o situaţie foarte bună. Mi se pare că în primele trei săptămâni de la lansarea unei noi selecţii pentru voluntari, pe 1.500 de locuri, dacă nu mă înşel, avem anul acesta, am avut deja peste 5.000 de candidaţi şi continuă înscrierile. Înseamnă că există o atractivitate pentru asta", a declarat Vasile Dîncu, citat de Agerpres.

Ministrul a adăugat că printre modificări vor fi unele privitoare la termenele pentru prezentarea la unitate, la posibilitatea de a merge şi a lucra în străinătate, de a reveni din străinătate, potrivit Digi 24.

"Mai trebuie însă să facem câteva lucruri şi acestea ţin de a face o compatibilitate între cerere şi ofertă. Am discutat cu oameni care au ajuns în sistemul nostru de voluntariat, care au vizitat unităţi care au o gândire şi o viziune obiectivă,.civili care mi-au spus multe lucruri din ceea ce ne lipseşte, inclusiv drepturile pe care trebuie să le acorzi, inclusiv tipul de beneficii pe care trebuie să-l acorzi unui om care se pune în serviciul naţiunii, cum se spune în contractele militarilor, ei ştiu mai bine decât mine, chiar cu preţul vieţii. (...) Sunt câteva lucruri care ţin de indemnizaţie, ţin de regimul pe care-l au, de termenele, de exemplu, în care trebuie să se prezinte la unitate, de posibilitatea de a merge în străinătate şi a lucra în străinătate, de a veni de acolo în cazul în care este mobilizat, toate acestea se rezolvă, toate acestea le-am rezolvat de fapt", a precizat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a participat vineri la ceremoniile prilejuite de sărbătorirea a 110 ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" de la Breaza.

Dîncu: Armata română are înscrise cu litere de aur numele eroilor săi căzuţi pe câmpurile de bătălie

„Ziua Eroilor este momentul în care poporul român onorează memoria eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi, căzuţi în lupte de-a lungul istoriei, pentru libertatea naţiunii, pentru apărarea şi reîntregirea neamului. Nu întâmplător, românii își comemorează înaintașii jertfiți în mod eroic în aceeași zi cu prăznuirea zilei în care Domnul nostru Isus Hristos s-a înălţat la Ceruri. Jertfa de Sine a Fiului Domnului, asumată în numele întregii umanități, simbolizează sacrificiul eroilor noştri care, urmând exemplul Mântuitorului, au pus mai presus de propria ființă datoria față de Țară.

Într-o astfel de zi înțelegem că eroii căzuți în lupte au clădit, cu sânge, cu suferință, cu sacrificii, în numele unor idealuri mult mai mari decât propria lor viață, istoria Țării noastre. Ei au murit în luptă pentru ca noi, cei de după ei, să putem trăi în libertate.

Scriitorul britanic G.K. Chesterton spunea că „adevăratul soldat se luptă nu pentru că urăște ceea ce este în fața lui, ci pentru că iubește ceea ce este în spatele lui”.

Și, într-adevăr, eroii neamului nostru și-au dat viața în lupta cu tirania, în lupta cu nedreptatea, pentru ca România să fie independentă, suverană și pentru românii care rămăseseră acasă și, mai ales, pentru ca cei care urmau să se nască, să poată trăi mândri și liberi.

Fie că este vorba despre ostașii căzuți în Războiul de Independență, în cele două războaie mondiale sau, recent, îm misiunile din teatrele de operații din Balcanii de Vest, din Afganistan sau Irak, cei căzuți au făcut din trupul lor scut pentru apărarea națiunii noastre. Ei sunt cei puțini cărora noi, cei mulți, le datorăm enorm”, a transmis Vasile Dîncu.

Citește întreaga știre AICI.

