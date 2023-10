Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: Am trei copii... acest copil a greșit foarte mult

Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu a făcut mai multe declarații despre accidentul produs de fiul său la 2 MAI, în urma căruia doi tineri au murit.

"Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun este că e un dezastru pentru noi toți, nu numai pentru mine. Mă pun de cele mai multe ori și sigur nu pot schimba scaunul cu părinții aceia. Am 3 copii, știu ce înseamnă asta. Ce pot să vă spun este că acest copil a greșit, a greșit foarte mult.

Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanța, fix pentru două zile am avut bilet de avion, iar presiune acare a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte-foarte mari, după cum știți și dumneavoastră, toată familia îmi este în diferite puncte, ori sunt arestați, deci doi dintre ei, Vlad, fiul meu, pe care nu l-am văzut de două luni de zile, când am venit în țară am venit pentru ca să-l văd, și iată că un alt dezastru a fost vizavi de faptul că am avut niște muniție de vânătoare. Am fost vânător 20 de ani și am uitat cifrul de la un seif în care țineam armele,uitând cifrul de la seif, am încercat de vreo două ori să îl deschid, se afla seiful într-un dressing, foarte bine prins, nu am putu să îl mai deschid și așa l-am lăsat ani de zile, asta vizavi de muniție. pentru asta răspund acum, pentru acea muniție care era într-o sacoșă de cârpă și pe care nu am văzut-o atunci când am predat armele, arme pe care le-am predat din cauza faptului că la 5 ani de zile eu trebuia să mă duc să fac acea verificare.

Este un lucru pe care nu numai eu, multă lume, ce pățește? Pățește următorul lucru: după 5 ani uită să se ducă să facă acea verificare, acea verificare pe care nu poți să o faci la 4 ani sau la 4 ani și jumătate, ca drept urmare răspund pentru faptele mele vizavi de această greșeală, poate că e prea puțin spus", a spus Mihai Pascu.

Știre în curs de actualizare...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News