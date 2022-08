Mihai Morar, filmare cu ”Nea Buruiană, cel care are grijă de florile din toaleta de pe Autostrada Soarelui”

Mihai Morar, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din țară, a publicat o filmare cu persoana care are grijă de florile din toaleta de pe Autostrada Soarelui.

„România merită să-l cunoască pe Nea Buruiană... cel care are grijă de florile din toaleta de pe Autostrada Soarelui. De la mare spre Bucuresti, dacă intrați la spațiul de servicii de la km 167, veți descoperi că toaletele de aici sunt mai curate decât în benzinării. Și au flori în vază, la fiecare oglindă. Și la fete, și la băieți. De toate astea are grijă Nea Buruiană. Care îngrijește și o mică grădină cu flori. O zărești cum ieși de la baie, pe dreapta. Cum ziceam…dacă am transforma fiecare “budă” din țara asta în toaletă…cu flori… păi, n-am face noi România curată..?!? Nea Buruiană a început deja. De 8 ani”, a scris, vineri, Mihai Morar pe contul său de Facebook, unde a publicat și următoarea filmare:

Amintim că, într-un interviu pentru DCNews TV, Mihai Morar a vorbit deschis despre momentele dificile din viața sa.

„Nu vreau să par secretos. Eu nu am avut drame și sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Nu înseamnă că nu am avut zile grele, momente în care am simțit disperare, frică, teamă și așa mai departe. M-a întrebat cineva care este cea mai mare frică a mea. Pentru mine, cel mai greu ar fi să pierd pe cineva apropiat. Cele mai grele zile din viața mea au fost cele în care m-au sunat ai mei și mi-au zis că a murit bunicul, a murit bunica. I-am pierdut pe toți patru. Acelea au fost momente cu adevărat grele, când știi că nu mai poți să faci amintiri cu niște oameni, poate nu le-ai spus tot”, a zis Mihai Morar în cadrul emisiunii „Interviuri care inspiră”.

„Eu l-am pierdut pe primul meu bunic de lângă Baia Mare, unde stau ai mei acum, când eram în clasa a IX-a. Și am aflat în momentul în care eram într-o pauză, dădusem o teză. Au venit ai mei în pauză și atunci m-au anunțat. Hai că mergem la bunici pentru că a murit bunicul. Acela a fost pentru mine un șoc. Nu este o vârstă la care ești pregătit să pierzi un bunic. Ai impresia că așa va fi toată viața. Deși eram mare, eram adolescent... a fost un moment în care mi-am dat seama că viața are un început și un sfârșit. Nu-i avem lângă noi pe cei dragi mereu.

Mult timp când mă duceam la bunicul meu, de când eram mic, îmi spunea tu o să ajungi mare la București, o să ajungi președintele României. Și îi ziceam: bunicule, eu vreau să mă fac ziarist. Zicea nu, nu. Tu o să ajungi mare. Aș fi vrut să vadă măcar o dată semnătura mea într-un ziar. Nu există mândrie mai mare pentru ai tăi, pentru bunici mai ales, decât să vadă că au avut dreptate când au vorbit despre nepot”, spunea, la DCNews, Mihai Morar.

Cine este adevăratul Mihai Morar: „Se schimbă de la o zi la alta”

Cine este cu adevărat Mihai Morar? „Nu știu. Mihai Morar se schimbă de la o zi la alta. Eu sunt și Balanță. Dacă îmi clipa asta mă uit în oglindă și văd ceva, mi-este foarte greu ca în cealaltă oglindă să văd același lucru”, a zis Mihai Morar la DCNews.

Întrebat dacă se lasă purtat de val sau și-a ales totuși un drum, Mihai Morar a oferit următorul răspuns: „Valul este în mine, ca să zic așa. Adică, da, mă las purtat de val. Când te îndrăgostești, te lași purtat de val. La fel este și la mine. Când simt ceva cu adevărat, simt în stomac. Și, atunci, merg pe valul din interior. Au fost momente în viața mea când m-am lăsat purtat de valuri... (n.r. trecătoare).”

„Valul tău este când ți se răscolește stomacul în fața unei idei, a unui om, a unui proiect”, a conchis Mihai Morar.

