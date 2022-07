Meseria care se predă într-o singură şcoală din România. Pe timpuri, se transmitea din generaţie în generaţie

Este vorba despre gemologie, meserie la care pietrele preţioase şi diamantele sunt obiecte de studiu. Singura şcoală de acest tip este la Timişoara, iar în spatele ei este pasiunea unei familii, transmisă din generaţie în generaţie. Cei din această familie au fost primii români calificaţi în lucrul cu diamantele, iar acum formează specialişti din toate colţurile lumii, scrie Observator.

”Gemologia este o ştiinţă care face parte din geologie şi se ocupă cu studierea pietrelor preţioase”, explică Dan Giurgiu, gemolog. A deschis Centrul Gemologic Român şi apoi prima și singura şcoală din România unde se formează specialişti în diamante.

”Noi organizăm programul de formare, iar diploma o oferă Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Am format peste 300 de specialişti până la ora actuală. De anul trecut, am făcut încă un pas înainte şi am organizat primele cursuri pentru cetăţeni străini”, spune Dan Giurgiu. ”Acestea sunt diamante neşlefuite, gri, verzui, cu nuanţe de gălbui, maroniu cu nuanţe de roz. Iar aceasta este o rocă de kimberlit. Se şi văd diamantele cum sticlesc”, arată el, conform sursei citate.

La Timişpara vin DIICOT, Poliţia sau BNR

Instituții ale statului, precum DIICOT, Poliția Română sau Banca Națională vin la Timişoara atunci când au evaluări de făcut.

”Am avut un diamant de peste 15 karate şi probabil depăşea suma de un milion de dolari”, povestește Dan Giurgiu, gemolog.

Iar meseria pe care a moştenit-o o dă şi el mai departe copiilor lui. ”Sunt a treia generaţie deja de gemologi şi am învăţat practic de mic, de la 8 ani”, mărturisește David Giurgiu, doctor în gemologie. În România, un gemolog are un venit mediu de 5.000 de lei, însă salariul creşte considerabil dacă lucrează independent.

Cel mai mare diamant alb scos vreodată la licitație a fost vândut cu 18,8 milioane de dolari

Cel mai mare diamant alb scos vreodată la licitaţie a fost vândut cu 18,8 milioane de dolari, în doar câteva minute. Nestemata numită "The Rock" are 228,31 de carate şi a fost prezentată la renumita casă de licitaţii Christie's.

Piatra de diamant a fost vândută cu un preţ mult mai mic decât afirmau specialiştii, care o estimau la valoarea de tocmai 30 de milioane de dolari. Cumpărătorul a preferat să-şi păstreze anonimatul.

Diamantul a fost extras dintr-o mină din Africa de Sud la începutul anilor 2000, conform Publika.

Cum poți determina dacă un diamant este autentic

Încă din cele mai vechi timpuri, diamantul a reprezentat o adevărată comoară neprețuită, materialul fiind recunoscut, atât pentru duritatea să extrem de ridicată, cât și pentru frumusețea mirobolantă de care dă dovadă.

Toate magazinele recunoscute pentru comercializarea unor astfel de produse au în posesie acte care pot să ateste că bijuteriile vândute sunt cât se poate de autentice, neexistând posibilitatea apariției unor potențiale înșelătorii. Prin urmare, la achiziționarea unui inel cu diamant, de exemplu, clientul va primi și un document oficial prin care se atestă că produsul respectiv este autentic, potrivit Agerpres.

Inele cu diamante erau purtate, de regulă, doar de către persoanele ce făceau parte din clasa înaltei nobilimi, precum împărați, regi, principi, marchizi etc. La momentul actual, diamantul continuă să-și păstreze valoarea specifică, bijuteriile de acest tip fiind cumpărate, de regulă, pentru a comemora ocazii cu adevărat speciale, cele mai întâlnite exemple fiind episoadele de logodnă sau căsătorie.

Cu toate acestea, există anumiți clienți care pot da dovadă, în continuare, de un anumit nivel de scepticism, fapt care a dus la identificarea unor potențiale modalități prin care se poate determina dacă diamantul ce se dorește cumpărat este și autentic.

