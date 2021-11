Niculina Stoican, reacția care-ți dă FIORI după moartea lui Petrică Mâțu Stoian: DOARE atât de tare că-mi vine să urc în vârfu’ muntelui și să...

Trebuie să vezi și: Ultimele imagini cu Petrică Mâțu Stoian. Ce i-a spus Stelianei Sima, cu TREI zile înainte să moară: Incredibil! Îi și ziceam: Mă, de unde le scoți?

Petrică Mâțu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie, la vârsta de 61 de ani, în urma unui șoc septic.

Cântărețul era internat în stare gravă la spitalul din Reșița. Acesta a fost infectat și cu virusul SARS-CoV-2, iar în urma unei supradoze de anticoagulant, interpretul a început să se simtă tot mai rău și a ajuns la ATI.

Din cauza umărului mare de bolnavi din spitale, interpretul nu a putut fi transferat la Craiova.

"Domnul a venit la clinică să facă terapie post-COVID-19. Din păcate, a dezvoltat o bronho-pneumonie care a fost mult mai amplă decât trebuie, iar acesta a decedat în urma unui șoc septic.

Șocul septic ireversibil e o boală serioasă, cu mortalitatea foarte mare. A fost pus pe tot ce trebuie, dar, din păcate organismul dânsului nu a mai rezistat, nici măcar la resuscitare", a precizat medicul care îl trata pe artist, pentru România TV.

Artiștii, mesaje de adio pentru Petrică Mâțu Stoian

Artiștii muzicii populare au scris mesaje dureroase de adio pentru Petrică Mâțu Stoian.

"Ar trebui să știu ce să spun, dar nu știu! Și golul ăsta pe care-l simt în suflet și în minte și tristețea asta care știu că n-o să-mi mai treacă niciodată!…Și doare atât de tare că-mi vine să urc în vârfu’ muntelui și să strig cât mă țin puterile și glasul pe care l-am împărțit cu TINE! Drum lin, Petre!…Poate în altă lume vom cânta mai mult împreună!", a scris Niculina Stoican, pe pagina sa de Facebook.

"Drum lin spre ceruri! Marți am filmat împreună, ultima dumnealui emisiune… pe care o să o puteți urmări de sărbători! Era întotdeauna o prezență atât de faină! Un artist atât de mare și atât de omenos cu toți cei tineri și cu publicul lui! Îmi zicea cât de mult mă admiră pe mine și pe nașa mea Olguța… din rândul celor tineri! Cumplit … ce e viața! Veșnică pomenire PETRICĂ MÂȚU STOIAN”, a scris și Vlăduța Lupău pe Facebook.

"Nu vreau să cred! Nu pot să cred…Petrică Mâțu Stoian…nu mai este…Drum bun, prieten drag…", a scris pe Facebook și Iuliana Tudor.

"Nu pot să cred că nu mai este Petrică…Sunt șocată de această întâmplare…Doamne, ce tristețe în sufletul meu…Am fost tristă când te-ai pensionat și nu mai eram colegi în Ansamblu’, dar acum că ai plecat de tot, nu pot să accept…Petrică, o să-mi lipsești", a scris Mariana Ionescu Căpitănescu, pe Facebook.

Nicolae Botgros a fost răpus de durere după ce a aflat despre moartea cântărețului Petrică Mîţu Stoian. În direct la România TV, dirijorul a declarat că moartea artistului este o mare pierdere nu doar pentru România ci și pentru Republica Moldova.

”Este dureros, pentru mine, pentru Orchestra Lăutarii Chișinău, pentru toţi cetăţenii acestei republici (n.r. Republica Moldova) unde Petrică Mîţu Stoian venea cu bucurie în casele noastre. Ne-a pălit, ne-a trăznit această veste extraordinar de tare. Am pierdut de la Maria Tănase încoace mulţi artişti. Nu ştiu de ce pandemia asta loveşte atât de tare în artişti. Pun întrebarea în fiecare zi: de ce artiştii suferă cel mai mult în această pandemie? Ştiu că şi medicii suferă, dar artiştii suferă foarte mult. Am avut 5-6 oameni care au plecat într-o săptămână. Îmi pare rău. Petrică avea foarte multe de vorbit, avea multe de spus publicului, oamenilor care l-au iubit. Sunt milioane de oameni îndoliați. Îl plâng, îi plâng cântecele. Acest om a lăsat o urmă extraordinar de mare pe acest Pământ. Îmi pare nespus de rău. Dumnezeu îi alege anume pe cei mai buni. Chiar nu demult am pierdut soţia, ştiţi foarte bine. Îmi pare nespus de rău! Dumnezeu îşi alege oamenii acolo sus!”, a declarat Nicolae Botgros.

Constantin Enceanu, colegul artistului, a intervenit telefonic la România TV, unde a izbucnit în lacrimi:

„Ce să spun? Sunt răvășit, nu-mi vine să cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat puțin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat.

Atunci mi-a spus că pleacă la Reșița, că vrea să se refacă după COVID-19, să-și revigoreze plămânii. Azi, când am aflat că îi e rău, nu mi-a venit să cred. După prima ședință s-a simțit bine, a mers în cameră seara, în cursul nopții a început să se simtă rău, la 3 au venit cu salvarea și l-au dus. Azi, de la ora 13:00, lucrurile au început să se complice. Am încercat să-l aducem în Capitală, aveam promisiuni că mâine dimineață îl va prelua un elicopter. Din nefericire, inima lui nu a mai rezistat și a plecat dintre noi.“, a încheiat, în lacrimi, Constantin Enceanu.