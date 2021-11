Nicolae Botgros, după moartea lui Petrică Mîţu Stoian: Ne-a pălit, ne-a trăznit această veste

Nicolae Botgros a fost răpus de durere după ce a aflat despre moartea cântărețului Petrică Mîţu Stoian. În direct la România TV, dirijorul a declarat că moartea artistului este o mare pierdere nu doar pentru România ci și pentru Republica Moldova.

”Este dureros, pentru mine, pentru Orchestra Lăutarii Chișinău, pentru toţi cetăţenii acestei republici (n.r. Republica Moldova) unde Petrică Mîţu Stoian venea cu bucurie în casele noastre. Ne-a pălit, ne-a trăznit această veste extraordinar de tare. Am pierdut de la Maria Tănase încoace mulţi artişti. Nu ştiu de ce pandemia asta loveşte atât de tare în artişti. Pun întrebarea în fiecare zi: de ce artiştii suferă cel mai mult în această pandemie? Ştiu că şi medicii suferă, dar artiştii suferă foarte mult. Am avut 5-6 oameni care au plecat într-o săptămână. Îmi pare rău. Petrică avea foarte multe de vorbit, avea multe de spus publicului, oamenilor care l-au iubit. Sunt milioane de oameni îndoliați. Îl plâng, îi plâng cântecele. Acest om a lăsat o urmă extraordinar de mare pe acest Pământ. Îmi pare nespus de rău. Dumnezeu îi alege anume pe cei mai buni. Chiar nu demult am pierdut soţia, ştiţi foarte bine. Îmi pare nespus de rău! Dumnezeu îşi alege oamenii acolo sus!”, a declarat Nicolae Botgros.

A murit în urma unui șoc septic

Cântărețul Petrică Mîțu Stoian a murit în urma unui șoc septic. Acesta se internase la spitalul din Reșița, iar starea sa de sănătate se înrăutățise în ultimele zile, după ce, acum câteva săptămâni artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2.

Scena muzicii românești este mai săracă, după ce marele interpret de muzică populară s-a stins din viață, la doar 61 de ani. Regretatul artist se afla în stare gravă la secţia ATI de la spitalul din Reşiţa. Potrivit informațiilor apărute, Petrică Mîțu Stoian ar fi luat o supradoză de anticoagulant, tratament pe care îl folosea în tratamentul de recuperare post Covid-19.

În unul din ultimele interviuri date de regretatul artist, acesta a vorbit despre cele mai mari dorințe pe care le avea. Acesta a mărturisit că își dorește să călătorească prin locuri pe care nu a apucat să le vadă până acum. Totodată, Petrică Mîțu Stoian mărturisea că este îndrăgostit de țările arabe.

