Meghan Markle, surprinsă în New York. Ce făcea Ducesa de Sussex, în timp ce Prințul Harry se întâlnea cu victimele războiului din Ucraina

Potrivit publicației Page Six, aceasta a fost văzută ieșind de la celebrul restaurant Polo Bar, unde a luat cina, înainte de a merge la Teatrul Majestic pentru a viziona renumitul spectacol Gypsy de pe Broadway, conform People.

Reprezentația o are în rolul principal pe Audra McDonald, actriță și cântăreață premiată de șase ori cu Tony, care a fost prezentă alături de Meghan în 2023 la gala Ms. Foundation Women of Vision Awards, acolo unde Ducesa a fost onorată cu distincția Woman of Vision. Relația dintre cele două pare să fie una de respect reciproc, McDonald declarând anterior pentru Vanity Fair: „Nu știu cum continuă să meargă prin această lume cu grația, puterea și scopul pe care le are, având în vedere cantitatea insuportabilă de vitriol și ură la care a fost supusă, dar o face. Mi-aș dori să nu fie nevoită”.

O seară culturală în New York, în absența lui Harry

Ieșirea lui Meghan vine într-un context aparte: în același timp, Prințul Harry se afla într-o vizită extrem de sensibilă în Ucraina, marcând astfel o separare geografică, dar și o diferență de agendă. Meghan s-a aflat în Big Apple pentru a sărbători lansarea emisiunii sale With Love, Meghan pe Netflix, fiind prezentă pe 3 martie la o proiecție specială pentru fani. Tot în cadrul acelei vizite a înregistrat și un episod din The Drew Barrymore Show.

Ducesa, care și-a început cariera de actriță în serialul Suits filmat la Toronto, a revenit frecvent în New York de-a lungul anilor. În 2019, aici a organizat petrecerea de baby shower pentru fiul său, Prințul Archie. Deși s-a mutat în California în 2020, Meghan pare să păstreze o legătură specială cu metropola americană.

Harry, în Lviv, Ucraina, alături de veterani și răniți de război

Într-o mișcare surprinzătoare și profund simbolică, Prințul Harry a vizitat recent Ucraina, în contextul conflictului continuu din țară. Ducele de Sussex, fost militar cu 10 ani de experiență și două misiuni în Afganistan, a ajuns la Centrul Superhumans din Lviv, o unitate medicală de top care oferă servicii gratuite pentru militarii și civilii răniți. Vizita a fost făcută în compania unor reprezentanți ai Invictus Games Foundation, organizație pe care Harry a fondat-o pentru a sprijini soldații răniți prin sport.

Clinica din Lviv oferă proteze, intervenții chirurgicale și sprijin psihologic celor afectați de război, iar Ducele a fost invitat acolo de CEO-ul centrului, Olga Rudneva, atât în 2023, cât și recent, la ediția Jocurilor Invictus de la Vancouver-Whistler.

Un purtător de cuvânt al Fundației a declarat că prezența prințului în Ucraina a fost menită să atragă atenția asupra eforturilor de recuperare ale veteranilor și asupra impactului devastator al războiului.

O familie regală în două lumi

În timp ce Meghan Markle își consolidează imaginea în lumea media americană, reușind să îmbine eleganța cu angajamentele publice, Prințul Harry rămâne fidel cauzelor umanitare și veteranilor de război. Vizita sa în Ucraina vine pe fondul unei recente dispute juridice cu guvernul britanic privind securitatea sa personală în Regatul Unit — un conflict născut din pierderea protecției oficiale după ce el și Meghan s-au retras din îndatoririle regale în 2020.

Chiar dacă sunt adesea la mii de kilometri distanță, Meghan și Harry par să continue fiecare pe drumul său, dar cu scopuri comune: influență, compasiune și impact.

