„Cura de slăbire este cea mai mare tâmpenie! Cura de slăbire este cel mai păgubos lucru cu putință! Ce e aia cură de slăbire? Mănânc mai rar sau mai puțin, nu? Organismul nostru, de milioane de ani, este adaptat la foame. El vede că nu primește mâncare și nu se supără. Nu-mi dai de mâncare? Nu-i bai! Reduce turația motorului. Face aceeași treabă cu mai puțin consum de energie. Schimbă treapta de viteză. Când mâncăm, organismul nu crește turația motorului, merge cu turație redusă, fiindcă poate, și tot ce e în plus depozitează. Mănânci mai puțin și mai rar, mai dă un pas înapoi. Are 42 de pași de făcut înapoi. Nu mănânci deloc, ca să facă rost de undeva de energie, organismul nu se duce niciodată în depozit. Grăsimea e pentru când o fi, nu se atinge de ea, ci distruge mușchiul de care nu are nevoie, pentru că nu alergăm. Când mâncăm, nu reface mușchiul, pentru că abia l-a distrus, ci pune grăsime de-o parte că a băgat de seamă că nu primește. Acestea sunt adaptările la foame care ne-au făcut să supraviețuim ca specie milioane de ani și care acum ni se sparg în cap”, a explicat medicul Doru Negru.

„Celula grasă, în primă instanță, este un acumulator. Când avem mâncare și exces de energie, depozitează surplusul sub formă de grăsime. Când nu avem mâncare, eliberează grăsime ca să avem energie să trăim. Doar că ea pierde grăsime până ajungi la 25%. Când ajunge la 25% plinul de grăsime, pune frână, că-și pierde rațiunea. A doua oară, însă, s-a prins și se oprește la 30%, apoi la 40%, apoi la 55%. Am văzut celule grase pline 98% cu grăsime", a mai spus medicul.

„Nu e vorba de o cură de slăbire, ci de o schimbare a modului de viață. Cu toții ne-am îngrășat pentru că mâncăm mai mult decât alergăm. Ca să scădem în greutate, trebuie să alergăm mai mult decât mâncăm sau să mâncăm mai puțin decât alergăm”, a subliniat Doru Negru.

„Ca să păcălești masa grasă, paradoxal, mănânci. (...) Mănânci de cinci ori pe zi câte puțin, dar păcălești organismul că primește pentru a nu declanșa mecanismele de economisire, dar primește mai puțin decât consumă și atunci el va consuma grăsime, nu mușchi”, a explicat Doru Negru.

„Semănăm cu mașina din parcare. Și ele și noi suntem făcuți să alergăm cu aer mult și benzină puțină. Aceeași mașină cu aceeași greutate consumă de două ori mai multă benzină în oraș decât în afară. De ce? Pentru că o pornești, o oprești, o pornești, o oprești. Asta trebuie să facem cu organismul. Îl păcălim că primește”, a mai zis Doru Negru.

„Tot ce nu am ars în trei ore se depune și nu se mai scoate. Ideea este să mănânci din trei în trei ore, păcălești organismul că primește, primește mai puțin decât consumă și în felul acesta scade grăsimea, nu mușchiul”, a reiterat Doru Negru.

Declarațiile au fost făcute de Doru Negru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Sanador, în cadrul unui interviu acordat DC News și DC Medical.

