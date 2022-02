Medicii avertizează: Nu dați fructe exotice copiilor până la 3 ani!

Ce-i drept, e greu să eviţi aromatele şi coloratele citrice care-ţi fac cu ochiul din lădiţe, mai ales în sezonul rece. Şi cum copiii sunt cei mai pofticioşi, e şi mai greu să rezistăm celor de-o şchioapă care întind mânuţa înspre plasa de portocale sau mandarine. E important, însă, să stabiliţi anumite reguli în ceea ce priveşte alimentaţia micuţilor. Fructele precum portocala, mandarina, lămâia sau grepfruit pot fi introduse în meniul copilului abia după vârsta de 3 ani, cel puţin aşa recomandă specialiştii în nutriţie. Citricele consumate la vârste prea mici pot cauza iritaţii sau erupţii cutanate, mai ales în jurul gurii dar şi probleme digestive, din cauza acidităţii crescute.

Suntem ceea ce mâncăm

Alegeţi cu grijă citricele atunci când mergeţi la market! Eventual, optaţi pentru standurile bio unde fructele sunt, de regulă, mai proaspete şi mai calitative. Studiaţi bine aspectul, consistenţa şi greutatea fructelor. Fructele trebuie să aibă un aspect plăcut, proaspăt, coaja fără pete, fără lovituri sau pori mari. Asiguraţi-vă că nuanţele portocalelor, mandarinelor şi clementinelor sunt vii, aprinse, şi luminoase. Fructul trebuie să fie greu şi tare atunci când îl iei în mână.

Lămâile sunt cele mai "prietenoase" cu stomacul, la vârste fragede

Copiii sănătoşi nu ar trebui să consume citricele şi, în general, fructele exotice până la 3 ani iar celor alergici le sunt contraindicate. Până şi bananele, care ar părea inofensive, pot crea probleme de sănătate. Dacă după ce au fost rupte de pe copaci acestea stau mai multe zile pe rafturi, în pulpa fructului se produce o cantitate considerabilă de serotonină, iar aceasta poate cauza reacţii alergice. Părinţii sunt sfătuiţi de alergologi să testeze, mai întâi, o feliuţă de portocală pe cel mic şi abia după ce se asigură că pe pielea copilului nu sunt pete sau puncte roşii, poate începe să introducă treptat citricele în meniu. La început, cu puţină lămâie în ceai iar mai apoi sub formă de sucuri din portocale stoarse. Lămâile rămân, totuşi, cea mai prietenoasă variantă pentru copii. Cele mai bune proprietăţi nutritive le deţin soiurile din martie până în octombrie. O lămâie poate oferi 50% din doza zilnică de vitamina C (100 ml de suc conţin 48 mg de vitamina C).

