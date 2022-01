Mașina care își schimbă culoarea la o simplă apăsare de buton / video

BMW a dezvăluit noua tehnologie de schimbare a culorii, permițând unei mașini întregi să-și schimbe culoarea ca și cum ar avea un strat de vopsea complet nou după apăsarea unui buton.

Tehnologia a fost demonstrată la Consumer Electronics Show (CES) pe BMW iX, o mașină complet electrică. Compania refuză să ofere detalii despre cum funcționează stratul de acoperire, iar tot ceea ce se știe e că este extrem de sensibil la temperatură.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY