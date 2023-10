Mărturiile soldaților israelieni. "Nu este un război, este un masacru". Chirieac: E un oraș întreg săpat sub Gaza, o zonă într-adevăr îngrozitoare

Purtătorul de cuvânt al Armatei Israelului, Jonathan Conricus, a anunțat că 300.000 de soldați au fost mobilizați la frontiera cu Fâșia Gaza și se pregătesc de o invazie terestră.

"Am desfășurat 300.000 de soldați în apropierea Fâșiei Gaza- de fapt, am trimis - infanteria noastră, soldații noștri, blindate, corpul nostru de artilerie și mulți alți soldați din rezerve - 300.000 de soldați - în diferite brigăzi și divizii, sunt acum aproape de Fâșia Gaza, pregătindu-se să execute misiunea care ne-a fost încredințată de guvernul israelian. (...) Și aceasta este de a ne asigura că Hamas, la acest sfârșit de război, nu va avea nicio capacitate militară prin care să poată amenința sau ucide civili israelieni", a declarat Jonathan Conricus, într-o înregistrare video postată pe X.

